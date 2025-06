"Total empatía con ellos": las impactantes declaraciones de Ibai Llanos

Ibai Llano es uno de los creadores de contenido más importantes de habla hispana en la actualidad por varias de las virtudes que le definen como persona, siendo la honestidad una de las más destacables.

En cada directo y vídeo, Ibai Llanos procura mostrarse tal y como es; algo que ha servido de anzuelo a la hora de atraer a millones de personas hacia el contenido que crea. Y, precisamente, una de las pruebas más recientes de esto último tiene que ver con lo último que ha subido a su canal de Youtube.

La cosa es que Ibai Llanos ha hecho un vídeo en el que ha trabajado como basurero durante una jornada completa con tal de conocer cómo es el día a día dentro de este gremio.

Y es que algunas de las reflexiones finales que ha hecho Ibai al terminar con su tarea han llamado bastante la atención; sobre todo, por estar encaminadas a defender un oficio que se suele tener muy poco en cuenta.

"Se ha formado una fila de varios coches y me he sentido juzgado. Es un trabajo que, evidentemente, cansa", comenzaba Ibai Llanos para hablar de su experiencia como basurero por un día para luego soltar un recado para aquellas personas que no se comportan como deberían:

"Muchos dejan contenedores de cualquier manera, tiran las cosas donde no toca y terminas recogiendo mucho material del suelo", comentaba Ibai Llanos para quejarse del descuido de muchas personas.

Por otro lado, Ibai señalaba que una de las partes más duras de este oficio era enfrentarse al olor de la planta de residuos donde los camiones terminan su ruta, lo cual ha hecho que valore todavía más a los profesionales que se dedican a este trabajo.

Sea como sea, lo cierto es que el vídeo de Ibai ya ha llegado a millones de personas y, por tanto, logrado su objetivo principal: concienciar a la gente de lo importantes que son este tipo de servicios para que podamos llevar nuestro día a día con normalidad.