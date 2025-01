Tosha Schareina revela los problemas del Dakar en las preguntas clásicas de 'La Revuelta': "Ha sido un mes..."

'La Revuelta' ha llegado para revolucionar la televisión. TVE compite directamente contra 'El Hormiguero' de Antena 3, líder indiscutible de la franja horaria, para hacerse con el 'acces prime time'.

El formato de David Broncano se emite de lunes a jueves a las 21:40 horas, con una duración de 70 minutos. En este colaboran caras conocidas como la de Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, y cuentan cada noche con algunos invitados que son entrevistados.

Arturo Valls ha acudido a 'La Revuelta' y, tras él, el invitado ha sido el piloto del Dakar Tosha Schareina. En su cuarta participación en el Rally de motos ha logrado el segundo puesto tras correr varias etapas con una fractura en la clavícula.

Schareina ha contado que el padre su padre es alemán, y su madre procedente de Valencia. Ya sentado, el piloto ha contado todo lo que supone correr en esta modalidad. "Se hace largo. El día que he corrido más han sido 1.000 km. Y por mitad de la nada, con dunas y con todo se hace largo. No ves a nadie en 10 horas".

Cuando le ha tocado responder las preguntas clásicas del programa, Schareina ha contado que no ha sido un mes sencillo. "He estado en el Dakar. Allí dormimos en 'campers' cada dos personas. Me ha tocado con un compañero tatuado, muy moreno y no me daba mucha confianza".

Te crees la respuesta. De las más honestas, vamos.



✅Durmiendo en el suelo en mitad de la nada en el desierto.

✅Compartiendo tienda con compañeros.

✅Haciéndote 1000 kms al día a puro desierto.

❌Poco 0,5 pic.twitter.com/0yr7ySTfLN — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 21, 2025

David Broncano ha sido claro. "De las veces que me han dicho que es un mes malo, es la que más me lo creo". Tosha Schareina le ha respondido con sinceridad. "No ha sido un mes malo. Ha sido nulo". Al acabar, el piloto ha mostrado el premio que le otorgaron por su segunda posición.