La tortilla de patatas que más alucina (o indigna) está en Madrid: más allá del "con o sin cebolla"

Un nuevo restaurante en Madrid ha desatado polémica con su "concepto innovador" de tortilla de patatas, utilizando directamente patatas fritas de bolsa como ingrediente principal. El local presenta esta opción en su carta, lo que ha sorprendido en redes sociales por su originalidad y alto precio.

El creador de contenido Pablo BM (@pbrionesmqz), con más de 25.000 seguidores, viralizó esta curiosa tortilla de patatas en una publicación que ya lleva más de 100.000 visualizaciones, y no es para menos.

La tortilla de patatas que encanta o indigna

La preparación comienza con una base clásica de tortilla (con o sin cebolla) y se "mejora" con patatas Lay's de bolsa, evitando pelar y cortar tubérculos frescos. Los precios van desde la opción de pincho (4,20€ + 1,80€ por topping), bocadillo (6,20€ + suplemento) hasta tortilla entera (18€ + 3,60€ extra).

Los toppings que puedes añadir a las tortillas también son bastante creativos e incluyen "Marinero" (boquerones con chips), "Brava" (salsa brava, torreznos y alioli), "Serrana" (salmorejo con jamón), "Ranchera" (pulled pork y cebolla) o "Mallorquina" (sobrasada, queso y miel).

La carta amplía el concepto a raciones como gildas de boquerón/anchoa con chips (7€ por dos unidades), ensaladilla rusa de sabor aceituna (8,5€), mejillones en escabeche con mayonesa de lima (precio similar), croquetas de jamón (6,5€ por cuatro unidades), fish and chips con vinagreta (9,5€) o chicken pops con salsa dulce (8€).

Evidentemente, la publicación en redes sociales no ha tardado en viralizarse y en generar comentarios de todo tipo. Hay quienes defienden su uso e incluso quienes van a cocinar sus propias tortillas de patata con patatas de bolsa, y otros lo critican y dan las gracias por avisar del restaurante al que jamás van a ir.

Si tienes curiosidad, puedes ir a probar este nuevo concepto de tortilla de patatas en el restaurante situado en Madrid, por si ya te has aburrido de las discusiones sobre si la tortilla debe ser con cebolla o sin cebolla. Ahora la pregunta debe ser: ¿con patatas de bolsa o sin ellas?