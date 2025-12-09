torrente, película
'Torrente, presidente' será la película más corta de toda la saga por un 'triste' motivo
Santiago Segura ha desvelado cuál es la breve duración de su nuevo largometraje
Han pasado más de 10 años desde la última película de 'Torrente', una de las sagas de comedia más emblemáticas de toda la historia del cine español.
Es por ello que ahora los fans de esta franquicia están muy expectantes por "Torrente, presidente", que es el nuevo largometraje dirigido y protagonizado por Santiago Segura y que recientemente se ha sabido que se estrenará el próximo 13 de marzo de 2026 en los principales cines.
Sin embargo, se ha desvelado otro detalle bastante curioso sobre la película, y es su duración. Y decimos "curioso" ya que es la más corta de toda la saga. Segura ha compartido que tendrá una duración de apenas unos 80 minutos, es decir, una hora y 20 minutos aproximadamente.
En comparación, todo el resto de películas de Torrente, si bien no son muy largas, superaban los 90 minutos.
El director ha querido explicar por qué "Torrente, presidente" es tan corta. Básicamente, explica que “en las películas de 90 o 95 minutos, hay gente que saca el móvil”.
Es cierto que se ha llegado a un punto en el que la gente necesita estímulos constantes y quiere consumo rápido, algo que las películas largas no permiten, y es muy habitual ver a gente en los cines usando el móvil en mitad de la trama.
Santiago Segura parece ser bastante consciente de ello, y en lugar de luchar contra eso, ha preferido recortar la duración de "Torrente, presidente" para intentar que la gente no se aburra en los cines y, básicamente, sea una película de consumo ligeramente más rápido.
