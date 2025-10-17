Tormentas sorpresa vuelven a activar la alerta amarilla en Catalunya: precaución en estas zonas

Nuevo día de alertas por parte del Meteocat, afectando a buena parte del territorio catalán. Se esperan tormentas que pueden ser fuertes y con posibilidad de dejar mucha precipitación, sobre todo por la tarde. Estas serán las zonas más afectadas.

Hoy, viernes 17 de octubre de 2025, el Meteocat ha activado la alerta amarilla en toda la costa durante la mañana por la intensidad de las lluvias, mientras que por la tarde la alerta amarilla aumentará hasta ocupar también la zona interior y central. Tan sólo el sur y la mitad oeste del territorio estarán libres, aunque también se esperan precipitaciones.

Aunque durante la mañana el cielo se despejará, a media mañana volverán a crecer las nubes, lo que provocará estas precipitaciones. Por la mañana también habrá chubascos y se extenderán, como hemos comentado, hasta la noche, donde las lluvias quedarán reducidas a zonas del Pirineo, Prepirineo y algunos tramos del litoral.

Algunos de estos chubascos, sobre todo en las zonas de alerta, podrán ir acompañados de tormenta. Máxima precaución en estos territorios, sobre todo en lo referente a la acumulación de las precipitaciones, motivo principal por el que Meteocat ha activado la alerta.

En lo que respecta a las temperaturas, van a mantenerse estables, sin muchos cambios. Máximas que superarán los 20 grados en la mayor parte del territorio y mínimas que sólo descenderán de los 10 grados en las zonas montañosas y el norte de Catalunya.

La visibilidad será buena, aunque se reducirá puntualmente durante los chaparrones. También se espera la posible formación de bancos de niebla en los valles del interior, aunque sólo hasta media mañana. El viento será flojo y variable al inicio y final del día, con brisas moderadas durante las horas centrales.

En principio, estas alertas no se han activado para el fin de semana, aunque también se esperan precipitaciones y tormentas durante los próximos días en Catalunya.