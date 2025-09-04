Tormentas, granizo y fuertes cambios de viento hoy en Cataluña: dónde lloverá más

Catalunya mira desde lejanía a las fuertes lluvias de hace unos días, eso es algo que tranquiliza mucho a los ciudadanos. Pero tampoco hay que asumir que el buen tiempo va a llegar repentinamente, y es que las lluvias seguirán siendo protagonistas.

De buena mañana será cuando el clima catalán sea más afable; por lo general se esperan cielos poco o como mucho medio nublados, con unas nubes bajas que aparecerán mayormente en el litoral y prelitoral del territorio.

A partir de media mañana, podrán detectarse los primeros nubarrones del día, los cuales a su vez traerán también los primeros chubascos de la jornada. Estos afectarán sobre todo a zonas de Catalunya central y prelitoral central.

Seguimos progresando en el día y, del mediodía hasta la tarde, los chubascos se propagarán por el Pirineo, Prepirineo y sobre todo la zona noreste de Catalunya. Asimismo, con énfasis en el norte existe la posibilidad de tormenta acompañada incluso por granizo.

Ya entrada la tarde/noche y con ello las últimas horas del día, se anticipan chubascos que abarquen desde el litoral hasta Terres de l'Ebre. En cualquier caso, se prevé que las precipitaciones sean de categoría moderada como mucho, y no hay previsión de grandes acumulaciones de agua.

Por otro lado, las nubes y los chubascos no afectarán demasiado a los termómetros pese a todo. De hecho, sorprendentemente se espera un ligero aumento de las temperaturas mínimas por toda Catalunya, con las máximas permaneciendo estables.

El viento por lo general no será un problema en Catalunya, aunque sí es cierto que para el final del día se espera que puedan aparecer rachas fuertes con afectación sobre todo en zonas del Empordà.

Así pues, el día que espera en Catalunya va a ser uno claramente gris, pero mucho más llevadero que respecto a las grandes tormentas que se experimentaron días atrás. Dicho esto, ¡recuerda llevar un paraguas!