TIEMPO
Tormentas, granizo y fuertes cambios de viento hoy en Cataluña: dónde lloverá más
Aunque las fuertes lluvias de hace unos días quedaron atrás, siguen adelante los cielos grises
Catalunya mira desde lejanía a las fuertes lluvias de hace unos días, eso es algo que tranquiliza mucho a los ciudadanos. Pero tampoco hay que asumir que el buen tiempo va a llegar repentinamente, y es que las lluvias seguirán siendo protagonistas.
De buena mañana será cuando el clima catalán sea más afable; por lo general se esperan cielos poco o como mucho medio nublados, con unas nubes bajas que aparecerán mayormente en el litoral y prelitoral del territorio.
A partir de media mañana, podrán detectarse los primeros nubarrones del día, los cuales a su vez traerán también los primeros chubascos de la jornada. Estos afectarán sobre todo a zonas de Catalunya central y prelitoral central.
Seguimos progresando en el día y, del mediodía hasta la tarde, los chubascos se propagarán por el Pirineo, Prepirineo y sobre todo la zona noreste de Catalunya. Asimismo, con énfasis en el norte existe la posibilidad de tormenta acompañada incluso por granizo.
Ya entrada la tarde/noche y con ello las últimas horas del día, se anticipan chubascos que abarquen desde el litoral hasta Terres de l'Ebre. En cualquier caso, se prevé que las precipitaciones sean de categoría moderada como mucho, y no hay previsión de grandes acumulaciones de agua.
Por otro lado, las nubes y los chubascos no afectarán demasiado a los termómetros pese a todo. De hecho, sorprendentemente se espera un ligero aumento de las temperaturas mínimas por toda Catalunya, con las máximas permaneciendo estables.
El viento por lo general no será un problema en Catalunya, aunque sí es cierto que para el final del día se espera que puedan aparecer rachas fuertes con afectación sobre todo en zonas del Empordà.
Así pues, el día que espera en Catalunya va a ser uno claramente gris, pero mucho más llevadero que respecto a las grandes tormentas que se experimentaron días atrás. Dicho esto, ¡recuerda llevar un paraguas!
- Joaquín desvela con qué famosa haría un trío en frente de su mujer Susana, en 'El Hormiguero': 'Decidimos que sí que podíamos
- Así luce Andrey Arshavin en 2025: De estrella de la Premier a 'parecer un friki
- Así es el radical cambio físico de Dwayne 'La Roca' Johnson y las redes alucinan: 'Es la mitad de lo que era
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- La irreverente declaración de la rapera Cardi B ante un juez en EE.UU. que ya es viral: 'Le estaba llamando zorra
- Gabriel Rufián dicta sentencia sobre lo que ocurrió en la entrevista de Pedro Sánchez
- Usa ChatGPT para calcular su pensión y la Seguridad Social le da una bofetada de realidad
- Nueva pesadilla para los jubilados: La Seguridad Social puede reducir la pensión en estos casos