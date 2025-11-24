La 'tormenta eléctrica' que llegará en 2026 a Europa: Nuevos y más coches por menos de 25.000 euros

La compra de vehículos eléctricos sigue ganando terreno a los de combustión y este 2025 ha servido para seguir constatando esta dinámica, después de que en 2024 la tendencia sufriera un descenso de matriculaciones en toda la Unión Europea (UE).

Este año, en cambio, se ha producido un aumento del 24,1% entre enero y septiembre, según los datos de la patronal ACEA y se prepara una nueva línea de lanzamientos de cara a 2026 que prometen incentivar todavía más la compra de los coches con baterías con precios por debajo de los 25.000 euros.

Los coches eléctricos siguen creciendo en Europa. / ·

Además, estos nuevos productos serán fabricados en Europa, por lo que se incentivará de igual manera la productividad de las fábricas del continente, algunas de ellas situadas en España, como las que tiene el grupo Volkswagen en Navarra o Catalunya. De hecho, de allí saldrán cuatro modelos: Skoda Epiq, Volkswagen ID. Cross, Volkswagen Polo y Cupra Raval.

De esta manera, la marca alemana se equipara a sus competidores en el mercado eléctrico de origen chino y europeo, como Renault, siendo las primeras las que realmente suponen un verdadero impulso en el sector al ser capaces de fabricar sus nuevos modelos con características que en Europa implican un proceso más lento, como la carga rápida.

El Cupra Raval en frente del MACBA. / ·

No obstante, desde el Viejo Continente se espera la llegada del nuevo Renault Twingo, que sucede al modelo '5' y que ya se encontraba por debajo de la franja de los 25.000 euros. La marca francesa también comenzará la producción del Dacia Spring, un coche inferior a los 18.000 euros que no se espera en España hasta 2027.

Ya fuera de Europa se presentará el Kia EV2 surcoreano, el predecesor del Kia EV3 que tan bien ha funcionado este 2025, y que promete ser el más barato hasta el momento.

Imagen conceptual del Kia EV2 que llegará el año que viene. / ·

Lo que no está tan claro es lo que ocurrirá con las ayudas europeas para la compra de este tipo de vehículos, ya que el plan Moves ya ha llegado a su fin. Según indica 'El País', el Gobierno español prepara un nuevo plan de ayudas a los compradores que pretende dar un nuevo impulso al sector.

Así, se espera que la incorporación del coche eléctrico en las carreteras del continente siga creciendo, con el objetivo de contar con una flota de vehículos principalmente de baterías para alcanzar los objetivos en materia de contaminación, uno de los mayores retos del siglo XXI en todo el mundo.