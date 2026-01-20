Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barça - DubaiDónde ver Barça - DubaiBodo/Glimt - Manchester CityReal Madrid - Atlético SupercopaReal Madrid - MónacoAlineación Real Madrid hoyDónde ver Real Madrid - MónacoClasificación ChampionsEstrada FernándezBrahimDroConvocatoria BarcelonaLesión Ferran TorresJuan HernándezOpen Australia hoyRaúl MoroHorario AlcarazBarcelona - Athletic SupercopaEtapa 1 Tour Down UnderJulián ÁlvarezTer StegenTopuriaCruces Copa del ReyUFC 324Mercado de Fichajes hoyLey de SucesionesArbeloaHaciendaMaldini
instagramlinkedin

Televisión

Quién es Torito: reportero, escenógrafo y nuevo invitado de Pasapalabra

El colaborador de televisión y radio ha sido reportero y escenógrafo de varios programas

Torito en Pasapalabra

Torito en Pasapalabra / ANTENA 3

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Cada semana, cuatro famosos acuden a Pasapalabra para ayudar a los concursantes principales. Los invitados tienen el objetivo de conseguir el máximo número de segundos para la prueba final del Rosco.

En este caso, Roberto Leal da la bienvenida este martes a Enrique Jiménez Martínez, más conocido como Torito. El colaborador de televisión y radio ha sido reportero y escenógrafo, esta es su carrera.

Torito nació en la Ciudadela, provincia de Baleares, en 1977. El comunicador estudió el grado de Bellas Artes en la Universidad de Barcelona, y tiene un máster en Museología y gestión del patrimonio cultural.

Durante su trayectoria, comenzó a realizar decorados de publicidad y cine. De hecho, Torito fue galardonado con el premio de Pintura Sant Antoni Diario Menorca y el VIII premio Sant Antoni-Sa Nostra de Pintura.

No obstante, saltó a al fama en 2002 tras presentarse al casting de 'Vitamina N' en City TV. Esta prueba de selección se emitió en directo y como vencedor, Torito consiguió un contrato anual para colaborar en el programa.

En 2024, el televisivo fue fichado por Telecinco para participar en el espacio nocturno 'TNT'. Desde entonces, inició su camino como reportero y colaborador de varios programa de Telecinco.

Algunos de los proyectos más conocidos han sido 'Sálvese quien pueda', 'TNT', 'La Noria', 'Vuélveme loca', 'Resistiré, ¿vale?', 'Abre los ojos y mira' y '¡Qué tiempo tan feliz!'.

Noticias relacionadas y más

Durante este tiempo, Torito realizó reportajes y entrevistas a Chenoa, Carlos Baute, Tamara Gorro, Nacho Vidal, Melani Olivares y Rosa López en la revista Primera Línea. En los últimos años, el colaborador ha participado en 'Viva la vida', 'Atrápame si puedes' y 'Zapeando'.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio en la Ley de sucesiones: 'Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero
  2. Hacienda responde cuándo pagará la devolución del IRPF a los pensionistas mutualistas
  3. Silvia Orriols sirve la polémica en redes por su comentario sobre el President Salvador Illa: 'Eres grosera y mala persona
  4. José Elías, multimillonario, revela lo que ya no hace: 'Es un fracaso asegurado
  5. Eneko destapa a Arbeloa: 'No voy a descubrir la pólvora, él era del Atlético de Madrid
  6. Álvaro Morata y Alice Campello se separan: Última hora de la relación más tortuosa en el fútbol
  7. La trampa de la baliza V16 que incluso la DGT alerta y da la razón a los detractores: 'Visible a 1.000 metros, pero...
  8. El hijo de Beckham rompe su silencio y no deja títere con cabeza: 'No quiero reconciliarme con mi familia

¡Un hombre incendia una estatua de Cristiano Ronaldo al lado del museo de CR7!

El motivo del aumento de las auroras boreales: Una gran tormenta solar única en dos décadas

El motivo del aumento de las auroras boreales: Una gran tormenta solar única en dos décadas

La carrera de Jordi Évole: presentador, guionista y nuevo invitado de Pasapalabra

La carrera de Jordi Évole: presentador, guionista y nuevo invitado de Pasapalabra

Julio, el joven adolescente que ayudó en Adamuz y que le ha contado su labor a los Reyes

Julio, el joven adolescente que ayudó en Adamuz y que le ha contado su labor a los Reyes

Quién es Torito: reportero, escenógrafo y nuevo invitado de Pasapalabra

Quién es Torito: reportero, escenógrafo y nuevo invitado de Pasapalabra

Un arquitecto explica el error más común al climatizar una casa antigua: "No es lo mismo una casa en Madrid que en Sevilla"

Un arquitecto explica el error más común al climatizar una casa antigua: "No es lo mismo una casa en Madrid que en Sevilla"

Aparcar dos vehículos o guardar muebles: Qué se puede hacer y qué no en una plaza en propiedad en un garaje comunitario

Aparcar dos vehículos o guardar muebles: Qué se puede hacer y qué no en una plaza en propiedad en un garaje comunitario

'El Hormiguero': el motivo por el que Antonio Orozco es el invitado de hoy, 20 de enero

'El Hormiguero': el motivo por el que Antonio Orozco es el invitado de hoy, 20 de enero