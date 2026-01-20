Quién es Torito: reportero, escenógrafo y nuevo invitado de Pasapalabra

Cada semana, cuatro famosos acuden a Pasapalabra para ayudar a los concursantes principales. Los invitados tienen el objetivo de conseguir el máximo número de segundos para la prueba final del Rosco.

En este caso, Roberto Leal da la bienvenida este martes a Enrique Jiménez Martínez, más conocido como Torito. El colaborador de televisión y radio ha sido reportero y escenógrafo, esta es su carrera.

Torito nació en la Ciudadela, provincia de Baleares, en 1977. El comunicador estudió el grado de Bellas Artes en la Universidad de Barcelona, y tiene un máster en Museología y gestión del patrimonio cultural.

Durante su trayectoria, comenzó a realizar decorados de publicidad y cine. De hecho, Torito fue galardonado con el premio de Pintura Sant Antoni Diario Menorca y el VIII premio Sant Antoni-Sa Nostra de Pintura.

No obstante, saltó a al fama en 2002 tras presentarse al casting de 'Vitamina N' en City TV. Esta prueba de selección se emitió en directo y como vencedor, Torito consiguió un contrato anual para colaborar en el programa.

En 2024, el televisivo fue fichado por Telecinco para participar en el espacio nocturno 'TNT'. Desde entonces, inició su camino como reportero y colaborador de varios programa de Telecinco.

Algunos de los proyectos más conocidos han sido 'Sálvese quien pueda', 'TNT', 'La Noria', 'Vuélveme loca', 'Resistiré, ¿vale?', 'Abre los ojos y mira' y '¡Qué tiempo tan feliz!'.

Durante este tiempo, Torito realizó reportajes y entrevistas a Chenoa, Carlos Baute, Tamara Gorro, Nacho Vidal, Melani Olivares y Rosa López en la revista Primera Línea. En los últimos años, el colaborador ha participado en 'Viva la vida', 'Atrápame si puedes' y 'Zapeando'.