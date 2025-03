El torero Cayetano Rivera arremete contra Gabriel Rufián por su polémica comparación

Unas recientes declaraciones del diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, en el Congreso han encendido las redes sociales y, en concreto, al torero Cayetano Rivera.

Independientemente de si habría que tener en cuenta o no las palabras del torero, quizás las palabras de Rufián no son las más acertadas. El diputado de ERC no dudó en calificar de genocida al Estado de Israel y de criminal de guerra a Benjamin Netanyahu, el primer ministro del citado país, y en comparar Gaza con Auschwitz.

"Israel es un Estado genocida. Netanyahu es un criminal de guerra. Y la única diferencia entre Gaza y Auschwitz es que el mundo está a tiempo aun de parar lo de Gaza", afirmaba Gabriel Rufián en el Congreso.

Como decimos, estas palabras han encendido las redes sociales, donde varios usuarios han expresado su rechazo a la mencionada comparación.

Entre esos usuarios, también se han pronunciado caras conocidas, como es el caso de Cayetano Rivera, que contestó al político tras lo ocurrido.

"Gaza y Auschwitz no son comparables", escribió Rivera. "Puedes no estar de acuerdo con cómo Israel se defiende del terrorismo de Hamas, pero no se parecen ni en el fondo ni en las formas. En lo único que se parecen es en que hay demasiados muertos, como ocurre siempre en todas las guerras", añadió el torero.

"Estas comparaciones no se deben hacer, principalmente por respeto a la verdad. Y en este caso concreto, también por respeto al dolor incalculable que tanto los judíos como los palestinos han sufrido y están sufriendo. Un comentario desafortunado, Sr. Rufián", concluyó Cayetano.

Rufián no quiso dejar las cosas así y también respondió al torero con un post en X en el que citaba a Rivera y compartía una serie de datos de lo más demoledores.

Sin duda alguna, más allá de, como decíamos antes, si hay que tener en cuenta o no la opinión de alguien que no es que precisamente sea un experto en ese tipo de cuestiones; lo destacable aquí es la contundencia en la respuesta de Cayetano Rivera a Gabriel Rufián, independientemente de quien esté más cerca de estar en lo cierto o no.