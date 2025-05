Se topan con un producto español en un Lidl de Reino Unido que nunca han visto en España

Aunque muchas cadenas de supermercados estén presentes en prácticamente todos los países de Europa, no siempre venden los mismos productos. @benja_valls, un joven español que tiene cuenta de TikTok, lo ha comprobado de primera mano visitando un Lidl que se encuentra en Reino Unido.

Lidl es una cadena de supermercados de origen alemán que siempre llama la atención por sus ofertas y promociones, además de por protagonizar semanas temáticas con productos que no encuentras durante otras épocas del año. En Reino Unido ha tenido lugar la semana española y la sorpresa para Benja ha sido mayúscula.

"Como español en Inglaterra, he de decir que me encanta la parte de comida española en el Lidl porque hay berenjenas de Almagro, que no lo he visto en mi vida", dice mostrando la lata de conservas a la cámara.

Con más de 16.000 likes, el vídeo rápidamente se ha viralizado, sumando más de 300 comentarios de personas igual de sorprendidas que él, tanto de españoles que viven fuera del país como de ciudadanos que residen en España.

Sin embargo, otros muchos comentarios son de personas que señalan que las berenjenas en conserva son muy habituales en España en la mayoría de supermercados. Si os soy sincero, yo tampoco me había fijado en esta conserva.

Qué son las berenjenas de Almagro que venden Lidl en Reino Unido

Las berenjenas de Almagro son un producto de Indagación Geográfica Protegida, cultivadas en la comarca de Almagro (Ciudad Real). Son una varieda de berenjena pequeña que se conserva en vinagre, con un adobo tradicional que incluye vinagre, sal, comino, ajo, pimentón dulce y aceite de oliva.

Aunque no lo parezca, porque son opacadas por otros alimentos en conserva, las berenjenas de Almagro se pueden encontrar en la mayoría de supermercados españoles si buscas bien en la sección correspondiente.