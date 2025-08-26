Tony Spina, ¿concursante inesperado de 'Supervivientes All Stars 2'?

No han sido semanas fáciles para Tony Spina y Marta Peñate. La pareja televisiva, que hace algunos meses anunciase que estaban esperando su primer hijo, confirmaron recientemente que acababan de perder el bebé. Un duro golpe del que no será fácil recuperarse.

En medio de este revuelo informativo, El Confidencial asegura que Tony Spina será otro de los concursantes de 'Supervivientes All Star 2', la segunda edición de este reality que volverá a reunir a algunos de los concursantes históricos que han pasado por la isla.

Tony Spina es un habitual en la televisión española, especialmente en lo que a realities se refiere. Además, en su primera edición, 'Supervivientes All Stars' declaró ganadora a Marta Peñate, pareja del italiano. Quizás él también quiere arrasar en el formato y convertirse ambos en la primera pareja que gana dos ediciones diferentes de 'Supervivientes'.

En todo caso, de confirmarse la noticia, no lo tendrá nada fácil: la primera edición se prolongó apenas 38 días, y posiblemente 'Supervivientes All Stars 2' dure más tiempo (entre 2 y 3 meses) aprovechando que comenzará en septiembre y podría alargarse hasta noviembre y diciembre.

Algunos críticos ya comentan la razón que llevaría a Tony Spina a abandonar temporalmente a Marta Peñate en un momento tan difícil como es la pérdida del bebé que ambos esperaban.

Sin embargo, si Mediaset le ha propuesto al italiano formar parte del concurso, también es una buena forma de seguir generando ingresos, más allá de sus participaciones como colaborador o invitado en otros programas.

Si Tony Spina acaba yendo a 'Supervivientes All Stars 2' es algo que se acabará confirmando con el paso de las semanas. A pocos días de que de comiendo el programa, su nombre suena con más fuerza que nunca.