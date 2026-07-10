ECONOMÍA
Toño Escrig, ferretero, sobre los enfriadores de aire: "Si lo tienes enchufado 24 horas al día durante los 30 días al mes te consume menos de 10 euros"
Este aparato recoge el aire de la habitación y lo pasa por un filtro antes de expulsarlo más fresco
A partir del domingo, la tercera de ola de calor llegará a Catalunya. La previsión del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) señala que el calor extremo durará hasta el próximo miércoles, aproximadamente.
En este contexto, el aire acondicionado se ha convertido en uno de los dispositivos más buscados del verano. No obstante, este aparato electrónico tiene un alto impacto en la factura de luz, aumentando el coste de los suministros.
Por este motivo, los enfriadores de aire se han consolidado como una alternativa más económica. Este dispositivo comparte similitudes con el clásico ventilador, pero cuenta con un depósito de agua al que puedes añadir cubitos de hielo.
Con este método, este aparato recoge el aire de la habitación y lo pasa por un filtro antes de expulsarlo más fresco. De la misma manera, el hielo hace que el aire salga más frío por el conducto, refrescando la estancia.
El ferretero y creador de contenido, Toño Escrig, ha compartido un vídeo en redes sociales recomendado este producto. Para el divulgador, una de las mayores ventajas de este aparato es que no requiere ninguna obra en la vivienda.
En lugar del aire acondicionado, Escrig recomienda el enfriador de aire porque también "purifica y humidifica". Además, el profesional destaca que "no hace ruido, tiene ruedas y es portátil, de manera que lo puedes llevar a cualquier habitación".
No obstante, el mayor beneficio del enfriador de aire es el coste de instalación: "Esto, baratísimo. Por menos de 80 euros lo tienes en tu casa". Asimismo, el gasto mensual no tiene punto de comparación con un aire acondicionado.
"Si lo tienes enchufado 24 horas al día durante los 30 días al mes, te consume menos de 10 euros", resalta Toño Escrig en su Instagram. Finalmente, el creador de contenido termina el vídeo con una demostración del aparato: "Uff, pues sí que está fresquito".
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