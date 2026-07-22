Toni Reboredo, experto en tecnología: "Tener el aire acondicionado encendido toda la noche te cuesta entre 1 euro y 1 euro y medio"

El verano ya es una realidad en España, lo que significa que el calor también ha vuelto para quedarse durante unos meses. Las altas temperaturas ya están siendo muy difíciles de soportar, pero la situación irá a peor con el transcurso de los días, según anunció la Agencia Estatal de Meteorología a través de sus canales de comunicación.

Una de las soluciones más eficaces para combatir las altas temperaturas es encender el aire acondicionado, aunque siempre existe el debate sobre si su uso resulta excesivamente caro. Por esta razón, Toni Reboredo, experto en tecnología, compartió un vídeo en TikTok, donde desveló "cuánto gasta el aire acondicionado encendido durante toda la noche".

En primer lugar, el experto en tecnología comentó que "igual el resultado te sorprende", debido a que un "ventilador encendido toda la noche consume entre 5 y 6 céntimos las 8 horas".

Sin embargo, un aire acondicionado pequeño para una habitación puede llegar a consumir unos 1.000 vatios, es decir, 1 kilovatio. Por tanto, si permanece encendido durante una hora, consumirá 1 kilovatio hora.

"Si lo tenemos encendido toda la noche, serán unos 8 kilovatios hora. Teniendo en cuenta que el precio medio del kilovatio hora está actualmente en torno a los 15 céntimos, el cálculo es sencillo: 8 por 0,15 equivale a 1,20 euros", señaló en TikTok.

El aire acondicionado tiene sus pros y contras / FREEPIK

Por esta razón, Reboredo remarcó que tener el aire acondicionado toda la noche encendido vale más de un euro, a lo que al mes sería entre 30 y 40 euros.

Un precio que no está nada mal, aunque avisó de que "si tienes un aire acondicionado gran en el comedor, pues igual se te van a 70-80 euros, debido a que durante el día la luz es más cara".

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Por último, expuso que si tienes instalado dos aires acondicionados, tanto en el salón como en la habitación, el precio rondaría entre uno 4 euros por noche.