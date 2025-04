Toni Freixa, tajante tras el partido de Champions del Barça: "Tenemos muchas opciones de ganar el triplete"

Diez años han pasado desde que el Barça consiguió el último triplete. Ahora, el equipo de Hansi Flick ilusiona y son muchas las personas que sueñan con volver a levantar tres títulos seguidos en la misma temporada.

El conjunto blaugrana se ha convertido en uno de los más temidos, y es que cuenta con jugadores que se encuentran en su mejor nivel como Lamine Yamal o Raphinha, entre otros muchos.

En el programa del miércoles de 'El Partidazo de COPE', Juanma Castaño le preguntó a Toni Freixa si veía posibilidades de ganar el triplete, y el exdirectivo del FC Barcelona no dudó en responder: "Estar a 13 partidos del triplete, quiere decir que tienes muchas opciones. No estoy diciendo que lo vayamos a ganar con toda seguridad, pero sí te digo que no veo ningún rival al nivel del Barça, excepto el Inter de Milán y el PSG".

El presentador le cuestionó si podría compararse el equipo de ahora con el de Guardiola, y el abogado explicó que es "distinto" y que tampoco ve necesario compararlos: "Aquel Barça fue excelso. Un Barça perfecto desde todos los puntos de vista, incluso en la calidad individual de los jugadores. El de ahora yo creo que es un equipo que sorprende porque no especula, porque ataca, porque es valiente y atrevido. Es Rock and roll. Es un Barça cañero y está sorprendiendo mucho".

Freixa aseguró que está contento con el conjunto: "Yo lo celebro porque me divierto mucho viéndolo jugar. Al final es un equipo que no para de marcar goles. Todos los rivales que se enfrentan a él saben que el Barça no se va a conformar con ganar de un gol o de dos goles, si no, que va a ir a por todos los que pueda".

Además, apuntó que está "contento" de que el equipo de Hansi Flick "se haya ganado el reconocimiento unánime".

El miércoles, el FC Barcelona ganó 4-0 al Borussia Dortmund. Sin embargo, en la otra cara de la moneda se encuentra el Real Madrid, que perdió el martes frente al Arsenal, con un 3 a 0.

Sobre esto quiso indagar Juanma Castaño: "¿Cuándo fuiste más feliz? ¿Ayer u hoy?". Toni Freixa aseguró que los sentimientos son diferentes: "Hoy tengo un sentimiento de satisfacción y de orgullo. El de ayer era de diversión".