Toni Freixa estalla contra Tomás Roncero en 'El Chiringuito': "Estáis todo el rato manipulando"

El derbi barcelonés entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol se cerró el pasado sábado con un contundente 4-1 en el Spotify Camp Nou. El conjunto azulgrana se llevó el partido con claridad y sumó una nueva victoria ante los de Manolo González que encadenan ya 14 partidos consecutivos perdidos.

Sin embargo, más allá del juego, durante el partido y tras el pitido final se escucharon varios cánticos desde la grada culé dirigidos al conjunto perico, lo que ha generado malestar en el entorno blanquiazul.

Además, algunos gestos de jugadores azulgranas tampoco acabaron de gustar, y, tras el encuentro hubo reproches entre futbolistas en el túnel de vestuarios. No solamente eso, y es que Pol Lozano expresó en redes sociales su malestar, algo que incluso le ha llevado a cerrarlas tras recibir una oleada de insultos.

La polémica se trasladó a 'El Chiringuito', donde Toni Freixa y Tomás Roncero protagonizaron un cara a cara muy tenso. El abogado trató de rebajar el tono centrando el debate en la grada: "Hoy vamos a hablar de la afición. Sí, es un cántico que la afición culé…".

Tras esto, Roncero no le dejó terminar y apuntó al trasfondo histórico del Espanyol en la ciudad: "Claro, os tiramos Sarrià y os echamos de la ciudad (...) Ser perico en Barcelona es una heroicidad y lo sabes. Se les trata como apestados, hasta un alcalde dijo 'pues una desgracia como tener un yerno del español', y era el alcalde de Barcelona".

Tras el partido, Lamine Yamal generó polémica al publicar en redes sociales un mensaje con el "toca tragar", interpretado por muchos como una indirecta hacia el Espanyol tras el derbi. Esto lo señaló directamente el periodista: "El líder del Barça puso eso en redes. Cuidado, que eso es escupir para arriba y luego baja".

Sin embargo, Freixa no se quedó callado y salió en defensa del joven: "Lo de toca tragar lo dijo el entrenador del Espanyol en la rueda de prensa. Estáis todo el rato manipulando. No podemos discutir porque estáis siempre manipulando".

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Roncero también criticó con dureza la actitud del Barça tras la victoria y pidió más respeto teniendo en cuenta la diferencia de recursos entre ambos clubes: "No supisteis ganar. Burlas, que lo vimos todos, burlas del pobre Espanyol que bastante tiene. Ni presupuesto, ni apoyo mediático, que el Espanyol lucha solo en una ciudad que quiere desterrarlo. Respetad al Espanyol un poquito".