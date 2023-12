Tomorrowland aterriza en Barcelona: Cuándo salen y a qué precio están las entradas

No os asustéis, porque Tomorrowland llega a Barcelona tal y cómo han confirmado sus organizadores, pero no de la forma que muchos esperábamos. Lo hará en formato de experiencia inmersiva bajo el nombre de The Great Library of Tomorrowland (La Gran Biblioteca del Mañana).

Si eres un amante de este festival de música electrónica, tienes hasta el próximo mes de marzo de 2024 para conocer todos sus entresijos como nunca antes lo habías hecho.

Se trata de una experiencia inmersiva que ocupará un espacio de 1.000 metros cuadrados con varias de arte digital para que "los visitantes tengan la oportunida de explorar un mundo de maravillas y aventuras, donde las historias detrás de las temáticas de Tomorrowland cobra vida".

The Great Library of Tomorrow

La experiencia The Great Library of Tomorrow ha sido diseñada por el propio equipo creativo de Tomorrowland colaborando con distribuidores de experiencias inmersivas; además, cuenta con el himno del festival, creado por el mítico compositor de cine estadounidense Hans Zimmer.

Podrás visitar The Great Library of Tomorrow hasta el próximo mes de marzo de 2024, y el precio de las entradas parte desde los 30 euros en el caso de la entrada general; también hay disponibles packs familiares, precios especiales para jóvenes y para grupos. La duración de la experiencia es de 55 minutos aproximadamente.