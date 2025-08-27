Tomás Roncero lanza sus apuestas de la temporada 2025/26 en 'El Chiringuito' y desata la polémica en redes sociales

'El Chiringuito de Jugones' es uno de los programas deportivos más populares de la televisión española. El formato presentado por Josep Pedrerol se empezó a emitir en el año 2014 y desde entonces ha logrado consolidarse como un espacio de referencia para los aficionados al fútbol.

A lo largo de los años, han pasado muchas caras por el espacio, siendo las más habituales las de Tomás Roncero, Cristóbal Soria, Jota Jordi, Carme Barceló, Lobo Carrasco o Alfredo Duro, entre otras.

Como cada agosto, con el arranque de la nueva temporada de fútbol, 'El Chiringuito' invita a sus colaboradores a lanzar sus predicciones sobre los equipos que podrían proclamarse campeones.

Una de las que generó más polémica en redes sociales fueron las apuestas de Tomás Roncero, periodista deportivo reconocido por su pasión y defensa incondicional del Real Madrid.

El tertuliano no sorprendió mucho con sus predicciones para los campeones de LaLiga y la Champions, ya que cree que ganará el club blanco. Sobre el campeón de la Copa del Rey tampoco tuvo ningún tipo de duda: "El Athletic Club de Nico Williams".

El equipo revelación para Roncero es el Real Oviedo, que acaba de ascender a Primera División tras 24 años en Segunda.

🤣 La DECEPCIÓN de @As_TomasRoncero … 🤣



‼️ Así son sus predicciones para la temporada 2025/26. pic.twitter.com/hFNqOdI3E5 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 12, 2025

Respecto a la decepción de la temporada, el colaborador de 'El Chiringuito' escogió al Comité Técnico de Árbitros (CTA): "El nuevo CTA. ¿Pero qué más da el nuevo si son los mismos? Los de Negreira. No hay nada que hacer".

En cuanto al Balón de Oro, Roncero aseguró que, "este año", será Ousmane Dembélé, "aunque a alguno le pese".