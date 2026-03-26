Tomás Roncero estalla tras las palabras de Jota Jordi: "Si un jugador del Barça hiciese esto..."

La situación de Kylian Mbappé en el Real Madrid sigue generando debate en el club blanco. El delantero francés arrastra molestias en la rodilla que le han limitado su participación en los últimos partidos. Además, sus apariciones públicas con Ester Expósito han alimentado la discusión sobre su compromiso y su vida fuera del fútbol.

Sobre este tema hablaron en 'El Chiringuito de Jugones' Jota Jordi y Tomás Roncero, y la conversación derivó en una acalorada discusión entre ambos.

El colaborador catalán criticó que el jugador se tomara tiempo libre mientras estaba lesionado y fuera de la competición: "Si un jugador del Barça en medio de una eliminatoria de Champions se va a París a hacer lo que ha hecho, a jugar a los bolos... ¡Estás lesionado de la rodilla!".

Tras las palabras, Roncero salió rápidamente en defensa de Mbappé: "No juzgues la vida de las personas porque tienen derecho a disfrutar de las cosas. Estáis amargados. Deja que este hombre haga lo que quiera en sus horas privadas. Es que estoy hasta el gorro de juicios morales. ¡Dejad que la gente disfrute de la vida!".

El periodista argumentó que desconectar no afecta al rendimiento deportivo y que, al contrario, puede ser beneficioso para la mente del jugador: "Un tío disfruta de la vida. Dispersa su cabeza y tiene más amplias miras. No puede estar todo el día pensando en el balón porque se convierte en un loco del balón y se minimaliza como persona. Déjale que disfrute de las cosas".

Roncero añadió que dar libertad a los futbolistas en su tiempo libre no significa falta de compromiso, y que incluso puede ayudarles a volver a la competición más motivados: "¡Que tenga hambre! ¡Hambre por volver al terreno de juego, que la tiene! ¡Venganza contra sí mismo porque ha faltado cuando le echábamos en falta".

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Aunque Jota Jordi intentaba interrumpirle para dar su opinión, el madridista siguió defendiendo al francés con intensidad: "Un respeto a Kylian Mbappé. Que este es un grande y con Vinicius lo mejor dupla de ataque del mundo, y lo vas a ver este año. Con el Madrid y con él vamos muy lejos. Estáis dándole y no me gusta ni un pelo. ¡Es nuestro!", zanjó Roncero.