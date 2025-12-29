Tomás Roncero y Alfredo Duro comparten sus deseos a Xabi Alonso para 2026

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid tenía que marcar un antes y un después. Aunque, la realidad está siendo totalmente distinta. El equipo blanco sigue cometiendo los mismos errores de la temporada pasada, y la situación empieza a ser más que preocupante. El técnico donostiarra no está dando con la tecla y la Supercopa de España podría ser un punto de no retorno.

Por ahora, el entrenador de Tolosa se ha comido los turrones en el Real Madrid, pero su figura sigue en tela de juicio. Desde el programa de 'El Chiringuito', presentado por Josep Pedrerol, preguntaron a Tomás Roncero y Alfredo Duro cuáles serían sus deseos para Xabi Alonso si fuese un rey mago.

El primer deseo de Roncero para Xabi Alonso es "firmar la pipa de la paz" para conseguir la reconciliación con Vinicius. No tiene dudas de que tendrían que irse a tomar unas tapas y unas cervezas: "Y esa paz haga que todo sea más bonito a partir de ahora".

Xabi Alonso, junto a Vinicius / SPORT.es

El periodista del diario AS continuó diciendo: "Demuestra quién eres, que tú has ganado la Champions con el Real Madrid, que eres campeón del mundo y de la Eurocopa con España".

Por último, le pide: "¿Sabes qué te pediría? Que te quiero ver feliz y sonreír en las ruedas de prensa".

En cambio, Duro quiere que el técnico donostiarra implante su idea de fútbol en el Real Madrid y consolide su propio estilo de juego.

Alfredo Duro, en 'El Chiringuito' / Sport

Su último deseo es claro: "Que el madridismo esté orgulloso de todo lo que ve en el campo con Xabi Alonso".

Aunque el entrenador del Tolosa está en la cuerda floja, todavía dispone de margen para revertir la situación. Para ello, será fundamental que logre cohesionar al vestuario y convencer a sus jugadores de su modelo de juego, algo que no se ha reflejado sobre el terreno de juego.