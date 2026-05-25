Tomás Roncero no está de acuerdo con la lista de Luis de la Fuente: "Faltan dos jugadores"

Empieza la cuenta atrás para el Mundial. Esta mañana, Luis de la Fuente ha anunciado la lista de los 26 jugadores que defenderán la camiseta de la selección española en la cita mundialista, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

El seleccionador ha convocado a los futbolistas más habituales, pero ha habido varias sorpresas. La primera de ellas es la ausencia de Álex Remiro por la entrada de Joan Garcia, quien debutó en el último partido de la selección española en el RCDE Stadium. Otra de las novedades es la de Eric Garcia, ya que jamás había sido convocado por De la Fuente. Esto ha supuesto que Dean Huijsen no vaya al Mundial, por lo que ningún jugador español del Real Madrid acudirá a la cita, algo que está generando mucha polémica.

El periodista Tomás Roncero ha reaccionado a la lista del seleccionador a través de su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter, donde ha señalado que es una "lista muy ambiciosa". Aunque, ha comentado que "para mí faltan dos jugadores claramente".

El colaborador de 'El Chiringuito' ha expuesto que el primero de ellos es el capitán del Real Madrid, Dani Carvajal: "Siempre se partió la cara por España". Por otro lado, ha compartido que no se entiende de ninguna de las maneras la ausencia de Gonzalo García, pues era el "suplente" ideal de Oyarzabal.

Pocos minutos después, Roncero ha dado la cara en 'Carrusel Deportivo', donde ha desarrollado más su punto de vista al respecto sobre la ausencia de Carvajal: "Ha jugado 1.085 minutos esta temporada y ha acabado bastante bien. Merino no ha jugado ni un minuto, me parece loco, yo lo hubiera esperado a Merino. Igual que hubiera esperado a Carvajal".

Carvajal celebra el gol de Gonzalo, al que le dio la asistencia en su último día en el Bernabéu. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En ese instante, ha comentado el caso de Gavi: "Ha jugado solo 700 minutos, pero con la baja de Fermín tiene que estar". Por ello, no ha dado crédito con el trato del seleccionador a Carvajal: "No acabo de entender por qué no he esperado a Carvajal".

Ha querido recordar que "el capitán del Real Madrid es el mejor lateral de los últimos diez años del mundo y hace dos años fue el cuarto mejor jugador del mundo en la lista del Balón de Oro".

Así fue la noche de Dani Carvajal en La Cartuja / Movistar+

"Y no he entendido que no pueda estar en el lugar de Pedro Porro, que le tengo mucho cariño, que ha estado luchando por no bajar en la Premier League a segunda. Es decir, yo creo que Carvajal, por su jerarquía, por lo que ofrece y por el liderazgo dentro y fuera del vestuario, tiene que estar", ha argumentado.

Asimismo, no ha dudado en decir que no lo dice porque sea futbolista del Real Madrid, pues "si hubiera sido un jugador del Villarreal diría lo mismo".

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Respecto a la ausencia de Gonzalo, Roncero fue claro: "Yo hubiera llevado a Gonzalo, de alternativa a Oyarzabal como delantero, porque está más que testado en la sub 21. Y lo poco que ha jugado en el Real Madrid, ha metido goles de nueve puro".