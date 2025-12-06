Tomás Guasch, tajante con el sorteo del Mundial 2026 de fútbol: "Me parece una coña marinera"

Empieza la cuenta atrás para el Mundial 2026. Ayer, se celebró el sorteo de la fase de grupos de la próxima Copa del Mundo, y España, dirigida por Luis de la Fuente, ya sabe con quién se verá las caras: Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí.

En el caso de que la selección española termine clasificada en primer lugar de su grupo, su primer cruce, en dieciseisavos de final, sería ante el segundo clasificado del grupo que lidera Argentina y en el que también están Argelia, Austria y Jordania.

Si tanto España como Argentina quedan clasificadas como primeras en sus respectivos grupos, podrían enfrentarse en la final. El sorteo del Mundial 2026 está dando mucho de qué hablar, y el periodista Tomás Guasch no dudó en compartir su opinión al respecto en los micrófonos de la COPE.

El periodista empezó explicando que "es el primer Mundial sin grupo de la muerte". Aunque destacó un grupo por encima del resto: "Lo más parecido puede ser el de Francia: Mbappé contra Haaland".

Fue muy tajante con el nuevo modelo del Mundial 2026, ya que consideró que "junio será para la criba", destacando que "el Mundial empieza en semifinales. Lo demás me parece una coña marinera".

El colaborador de la COPE dejó claro que las selecciones tendrán que guardar energías para llegar bien al tramo final del campeonato, ya que el inicio servirá de poco.