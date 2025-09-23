Tom Holland reaparece en Mayfair tras sufrir un accidente durante el rodaje de Spider-Man

Tom Holland se encuentra estable tras ser ingresado en el hospital por una conmoción cerebral. El actor de de 'Spider-Man' sufrió un accidente mientras realizaba una acrobacia en Loundden Studios en Watford durante el pasado viernes. Según informan los medios británicos, el compañero de Zendaya sufrió una leve conmoción cerebral y no fue el único que terminó dañado. Su doble de riesgo también necesitó ser hospitalizada.

El actor asistió a la gala benéfica en Mayfair con su padre, quien confirmó que el rodaje estará detenido por un tiempo. Además, diferentes fuentes indican que la participación de Tom Holland en la cena no fue muy prolongada. Por otro lado, la celebridad de Hollywood estuvo acompañada por Zendaya y sus tres hermanos, quienes no quieren dejarlo solo mientras se recupera de su lesión. No hay una fecha específica para la vuelta de Holland y la reanudación del rodaje, pero parece que la espera no será demasiado larga.

Es importante señalar que la película ‘Spider-Man: Brand New Day’, la cuarta entrega de una de las sagas que más le ha relanzado su carrera como es ‘Spiderman’, tiene programado su estreno para el 31 de julio de 2026, y no está claro si este accidente podría alterar los planes de lanzamiento de Sony Pictures, la compañía que produce el filme.

Mucha expectación por la película

Lo que se sabe sobre “Spider-Man: Brand New Day” cuenta con la dirección de Destin Daniel Cretton a partir de un guion de Chris McKenna y Erik Sommers, y es protagonizada por Tom Holland como Peter Parker / Spider-Man, junto a Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Michael Mando, y Tramell Tillman.

Formará parte de la Fase Seis del MCU, es un coproducción de Columbia Pictures y Marvel Studios, y Sony Pictures Releasing se encargará de la distribución. Se espera que repita el éxito de las anteriores entregas, que han recaudado 3.93 mil millones de dólares en todo el mundo.

Afortunadamente, Tom ya ha sido dado de alta y su asistencia a una gala benéfica en Mayfair lo confirma. El rodaje de la película se suspenderá temporalmente.