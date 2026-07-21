Tom Holland, 30 años: "Empiezo el día temprano y desayuno un bol de gachas con frutas y frutos secos, acompañado de un batido. Los carbohidratos de la avena me aportan energía duradera"

Tom Holland se ha consolidado como uno de los actores más reconocidos de Hollywood gracias, entre otros papeles, a su interpretación de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel. Detrás de las espectaculares escenas de acción y de las exigencias físicas que requiere dar vida al superhéroe, el actor británico mantiene una rutina marcada por la disciplina, tanto en el entrenamiento como en la alimentación. En distintas entrevistas ha explicado cuáles son los hábitos que le ayudan a mantenerse en forma y afrontar cada nuevo proyecto.

Aunque muchos imaginarían una dieta repleta de suplementos o planes de alimentación extremadamente estrictos, Holland asegura que su filosofía es mucho más sencilla. El actor considera que la alimentación desempeña un papel incluso más importante que el ejercicio cuando se trata de mantener una buena condición física, aunque reconoce que adapta sus hábitos según las necesidades de cada rodaje.

El actor Tom Holland, en una imagen promocional de Spider-man. / INFORMACIÓN

Una de las costumbres que más llama la atención es la forma en la que comienza sus jornadas. Holland afirma que suele madrugar y apostar por un desayuno equilibrado antes de afrontar el resto del día. "Empiezo el día temprano y desayuno un bol de gachas con frutas y frutos secos, acompañado de un batido. Los carbohidratos de la avena me aportan energía duradera", explicó en una entrevista concedida a Men's Health.

Según detalla el intérprete, la combinación de avena, frutas y frutos secos le proporciona una mezcla de hidratos de carbono complejos, fibra y grasas saludables que le ayuda a mantener la energía durante horas. El batido completa una primera comida pensada para aportar nutrientes sin recurrir a preparaciones demasiado elaboradas.

Fuera del desayuno, Holland reconoce que no siempre sigue el tradicional esquema de desayuno, comida y cena. De hecho, cuando no está inmerso en una preparación física concreta, asegura que en ocasiones reduce el número de comidas diarias y concentra gran parte de su ingesta en una única comida principal. Entre sus platos favoritos se encuentran el chili casero, especialmente en versiones elaboradas con lentejas, y otras recetas sencillas que no requieren pasar demasiado tiempo en la cocina.

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Su ritmo de vida influye directamente en esta manera de alimentarse. El actor explica que pasa gran parte del año viajando por motivos profesionales, lo que dificulta mantener una rutina estable para cocinar. Por ese motivo apuesta por comidas rápidas, nutritivas y fáciles de preparar que le permitan seguir cuidando su alimentación sin complicaciones.

Las proteínas también ocupan un lugar importante en su dieta. Holland suele recurrir al pollo y al bacalao como principales fuentes proteicas, mientras que las patatas, preparadas de diferentes formas, son uno de sus hidratos de carbono favoritos. Aunque intenta mantener una alimentación saludable la mayor parte del tiempo, admite que también disfruta de alguna comida más calórica de forma ocasional, como unas hamburguesas, convencido de que el equilibrio resulta más sostenible que las restricciones permanentes.

Eso sí, su alimentación cambia cuando un papel lo exige. El actor ha reconocido que para algunos proyectos ha tenido que modificar de forma considerable su dieta. Uno de los casos más exigentes fue su preparación para The Crowded Room, donde necesitó perder peso de forma controlada. Según explicó, aquella etapa fue especialmente dura y le hizo valorar aún más la importancia de adaptar la alimentación a cada objetivo sin convertirla en una rutina permanente.

Tom Holland y Zendaya en 'El Hormiguero' / ANTENA 3

La estrategia de Tom Holland, en definitiva, combina hábitos sencillos, una alimentación equilibrada y una gran capacidad para adaptar su dieta a las necesidades de cada momento. Más allá de las espectaculares escenas que protagoniza en la gran pantalla, el actor defiende que mantenerse en forma no depende únicamente de entrenar más, sino también de cuidar lo que se come y construir una rutina que pueda mantenerse a largo plazo.