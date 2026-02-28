Tolo, conductor de VTC: "Invertí más de 200.000 euros y si el coche se para, no ingreso nada"

Acceder al sector de los vehículos de transporte con conductor (más conocido por sus siglas, VTC) no es únicamente ponernos al volante. Aquellos que compran su licencia, están adquiriendo un puesto de trabajo con una inversión que supera, en muchos casos, los 200.000 euros.

Es el caso de Tolo, propietario de una licencia VTC en España, que ha decidido mostrar las cifras reales de un negocio que no es todo lo rentable que se dice.

La historia de Tolo: invirtió más de 200.000 euros para acceder al negocio VTC

Tolo ha hablado con Adrián G. Martín en su conocido canal de YouTube contando una realidad desconocida: solo la licencia le costó 125.000 euros. A eso tuvo que sumar el vehículo de alta gama, seguros y gastos iniciales: un total de 200.000-215.000 euros que no se recuperan fácilmente.

Los costes mensuales también son elevados: el seguro oscila entre 1.600 y 5.000 euros, el combustible unos 3.000 euros en temporada baja y el mantenimiento eleva los gastos fijos a más de 4.000 euros al mes.

En los mejores meses, Tolo asegura que puede llegar a facturar hasta 30.000 euros brutos, con días que alcanzan los 1.000 euros de ingresos. Sin embargo, después de descontar gastos y amortización, la rentabilidad real se sitúa entre el 30% y el 40%.

Pero el dinero no lo es todo en su caso. La disponibilidad es total: teléfono operativo las 24 horas, clientes VIP exigentes y presión constante. Así lo describe el protagonista de esta historia: "la ansiedad es bastante alta".

Y el verdadero problema llega cuando el coche se avería: "cuando lo tienes en el taller y no puedes salir a trabajar, no puedes facturar. No hay plan B". Una situación de la que no somos conscientes los usuarios de un servicio VTC cada vez más presente en nuestras vidas.