Todos los ganadores de los Premios Oscar 2025: lista completa de los premiados

Ya ha llegado el momento. En la madrugada del domingo 2 de marzo al lunes 3, el Teatro Dolby de Los Ángeles ha acogido la 97ª edición de los Premios Oscar.

Las grandes estrellas de Hollywood han pasado por la alfombra roja en uno de los eventos más esperados del año, ya que se reconocen los mejores trabajos de la industria cinematográfica de la temporada.

'Anora' es la triunfadora de la noche tras llevarse 5 Oscar en la ceremonia de los premios de la Academia. La película de Sean Baker ha ganado los premios a 'Mejor película', 'Mejor actriz', 'Mejor director,' 'Mejor montaje' y 'Mejor guion original'.

Lista completa de ganadores de los Premios Oscar 2025

Mejor Película

'Anora'

Mejor película documental

'No Other Land'

Mejor película animada

'Flow'

Mejor película internacional

'Aún estoy aquí' (Brasil)

Mejor actor

Adrien Brody por 'The Brutalist'

Mejor actriz

Mikey Madison por 'Anora'

Mejor actor de reparto

Kieran Culkin por 'A Real Pain'

Mejor actriz de reparto

Zoe Saldaña por 'Emilia Pérez'

Mejor dirección

Sean Baker por 'Anora'

Mejor guion original

'Anora'

Mejor guion adaptado

'Cónclave'

Mejor fotografía

'The Brutalist'

Mejor montaje

'Anora'

Mejor diseño de producción

'Wicked'

Mejor vestuario

'Wicked'

Mejor maquillaje y peluquería

'La sustancia'

Mejores efectos visuales

'Dune: Parte 2'

Mejor banda sonora

'The Brutalist'

Mejor sonido

'Dune: Parte 2'

Mejor canción

'Emilia Pérez': El Mal

Mejor corto de ficción

'No soy un robot'

Mejor corto documental

'La única mujer de la orquesta'

Mejor corto de animación

'In the Shadow of the Cypress'