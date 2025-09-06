Todo lo que se sabe sobre la nueva subida del salario mínimo en 2026

En los últimos años, se ha podido apreciar una creciente subida de precios en todos los sectores de España. Desde la cesta de la compra, hasta los alquileres, pasando por el combustible, cada vez resulta más complicado hacer frente a los gastos mensuales.

En enero de 2025, se aprobó un aumento de 50 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). De esta forma, se estableció un sueldo de 1.184 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas, es decir, 16.576 euros brutos anuales.

En este contexto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado que prepara una nueva subida del SMI para 2026. De hecho, informó que se reunirá de forma inmediata con la comisión de expertos.

La agencia Europa Press recogió las declaraciones de la ministra, para TVE, destacando que serán los profesionales quienes realicen los cálculos y, posteriormente, se trasladarán a la mesa de diálogo social con empresarios y sindicatos.

"Siempre respeto las tareas que hacen. Lo que deciden los expertos suelo llevarlo a la mesa del diálogo social", aseguró Díaz al micrófono del ente público. Además, la titular de Trabajo fue preguntada por una posible exención del IRPF, dentro del aumento del SMI.

Por su parte, Yolanda Díaz contestó que la justicia fiscal "tiene que empezar por arriba y no por abajo". Durante el pasado ejercicio, el ministerio de Trabajo y la Agencia Tributaria acordaron una deducción para la Renta de 2026.

En otro orden, la vicepresidenta segunda subrayó otras prioridades de la hoja de ruta del Gobierno: la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Según Díaz, la propuesta tiene como "principal escollo" los 137 diputados del Partido Popular.

"Es muy grave que una formación política que dice que quiere gobernar España no se reúna con una vicepresidenta para hablar de un tema central que afecta a trabajadores, empresas y productividad", señaló la ministra de Trabajo.