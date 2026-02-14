¿Todavía conservas una vajilla "de las buenas" en casa? Podrían pagarte mucho dinero por ella

En muchas alacenas familiares sigue guardada una vajilla “de las buenas” que solo se usa en Navidad o eventos importantes (a veces hay quien dice que jamás se ha usado), sin que nadie sospeche que algunas de esas piezas de porcelana antigua se han convertido en objetivo prioritario para los coleccionistas.

El auge de los productos vintage en general y la decoración clásica ha disparado el interés por juegos de mesa completos de marcas históricas, especialmente cuando conservan su diseño original y no presentan golpes ni restauraciones visibles.

El encanto (y valor) de la vajilla buena

La clave del valor de estas vajillas está en tres factores: marca, antigüedad y estado. Vajillas europeas de firmas reconocidas, porcelanas orientales de exportación y juegos completos de servicio de mesa fabricados entre finales del siglo XIX y mediados del XX son los más buscados en subastas y tiendas especializadas.

Lo más importante es encontrar sellos en la base del plato, detalles dorados pintados a mano o motivos florales, pues son los que ayudan a identificar piezas de gama alta frente a producciones más recientes de menor interés para el mundo del coleccionismo, como es normal.

Mientras muchos las consideran la simple “vajilla de la abuela”, ciertos conjuntos heredados pueden alcanzar varios cientos o incluso miles de euros si se trata de servicios completos en buen estado, sin desperfectos ni grietas.

Los coleccionistas valoran especialmente que el juego conserve sopera, fuentes, salseras y piezas especiales originales, algo cada vez menos frecuente tras décadas de uso (o no uso). Un ejemplo habitual son las vajillas finas con ribete dorado y sello identificable, que en el mercado adecuado se pagan muy por encima de lo que podrías imaginarte.

Si tienes una de estas vajillas antiguas guardadas, los expertos recomiendan revisarla pieza a pieza, buscar sellos bajo los platos, contar cuántos servicios quedan completos y hacer fotos claras antes de consultar a un anticuario o tienda especializada. Incluso aunque no se trate de una firma de alta gama, el conjunto puede tener más valor del que parece.