LOTERÍA NAVIDAD

Si te toca la Lotería de Navidad, estos son los errores que pueden arruinarte el premio

Una serie de expertos tienen claro cuáles pueden ser tus mayores errores

Agraciados con el Quinto Premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2024 correspondiente al número 75.143 celebran su suerte en la administración donde compraron sus décimos, a 22 de diciembre de 2024, en Madrid (España). Este Quinto Premio ha caído de manera íntegra en Madrid. El Estado reparte hoy un total de 2.702 millones de euros en premios, lo que supone 112 millones más que el año pasado. Para este sorteo se han puesto a la venta 193 millones de décimos de Lotería de Navidad. Este año la emisión consta de 193 series (ocho más que el anterior) de 100.000 números cada una, y asciende a 3.860 millones de euros, de los que se repartirá un 70% en premios. 22 DICIEMBRE 2024;LOTERÍA;SORTEO;NAVIDAD;DINERO;DÉCIMO;PREMIOS;EUROS Gabriel Luengas / Europa Press 22/12/2024. SORTEO. LOTERIA DE NAVIDAD.Gabriel Luengas; / Gabriel Luengas / Europa Press

Cristian Miguel Villa

Imagina que se cumple lo que se considera como un verdadero milagro de la Navidad hoy en día: te toca la Lotería. Obviamente, la euforia puede hacer que decidas realizar algunas adquisiciones 'espontáneas'... pero pueden acabar siendo el mayor error que cometas.

Qué debes tener en cuenta si ganas la Lotería de Navidad

El Banco de España tiene constancia de que el 70% de los ganadores de premios de Lotería se queda con menos del 10% del dinero en cinco años por una mala gestión de cuentas. Por ello, se recomienda tranquilidad y mantener un estilo de vida natural de primeras.

Ante la realidad de que la alegría de percibir una inmensa cantidad de dinero no es habitual, los expertos advierten de varios movimientos a evitar inicialmente, como comprarse un piso o coche sin planificación. Pero esta no es la única advertencia que destacan.

Dependiendo de la situación de cada persona, es posible que la Lotería invite a 'cambiar de vida'. Una decisión así, repentina y simplemente basada en la adrenalina del momento puede acabar siendo un grave error, incluso contando con un importante colchón económico.

Pero un premio como la Lotería de Navidad no solo puede dar pie a malas decisiones sino a complicados intereses de terceros. En tal sentido, los expertos sugieren que el ganador de un premio de entidad no lo haga público.

El motivo de ello es que esto puede causar que aumenten los intentos de fraude o estafa, o incluso que 'conocidos' busquen aprovecharse del cambio en la situación económica del ganador. Grandes premios conllevan grandes responsabilidades.

También se recomienda que a la hora de ir a cobrar un décimo ganador se vaya acompañado a una entidad bancaria, lógicamente por temas de seguridad. Y en caso de ser un décimo compartido, se sugiere dejar constancia escrita de participación en el reverso para evitar así cualquier posible conflicto futuro.

En última instancia, se quiere hacer entender que un premio de la Lotería de Navidad es tanto una bendición como una forma de poner a prueba la capacidad de gestión de las personas. Con cabeza y tranquilidad, se puede disfrutar con seguridad.

