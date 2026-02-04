"Te toca consultar al médico": David Céspedes, experto en longevidad, revela qué implica el color de tu orina

Uno de los factores que determinan un buen estado de salud del cuerpo tiene que ver con el color de nuestra orina. Algo que ha sido respaldado en numerosos estudios, dado que su pigmentación es capaz de revelar posibles dolencias internas que no se pueden ver a simple vista.

En este sentido, el experto en longevidad David Céspedes ha repasado los distintos posibles colores de la orina en una de sus últimas publicaciones, donde daba mucha información que hay que tener en cuenta en distintas situaciones.

Empezando por los que suelen ser más preocupantes: el color rojo puede implicar que has ingerido algún alimento que cuente con este color como, por ejemplo, la remolacha. No obstante y si ese no es el caso, David Céspedes insta a que acudas al médico por aquello de que tu orina podría estar mezclada con sangre.

Bajando un tono más, tendríamos el naranja: este color se puede deber a la ingesta de cierto tipo de medicamentos, pero también está muy asociado a dolencias relacionadas con el hígado y la vesícula biliar.

Por otro lado, el experto establece una última tonalidad: si tu orina posee un color azul o verde, es posible que se deba al consumo de suplementos alimentarios o medicamentos. Además, recalca que esto se debe a un posible exceso de calcio en tu organismo.

Por otro lado, el médico asegura que también es importante prestar atención a la intensidad del color de la orina: si sale muy clarita, implica que la persona ingiere demasiada agua. Por otro lado y en caso de que sea oscura, significa que podrías encontrarte en un estado de deshidratación.

Como resumen a todo esto, David Céspedes afirma que lo mejor que puedes hacer si ves que tu orina no tiene un color normal es acudir a tu médico de confianza. Al fin y al cabo y tal y como él mismo sugiere, la orina es una fuente de información muy útil de cara a conocer cómo se encuentra nuestro cuerpo.