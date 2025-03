El TOC de Gabriel Rufián: El político de ERC confiesa su obsesión en 'El Intermedio' junto a Thais Villas

Gabriel Rufián es uno de los políticos más polémicos de los últimos años gracias a sus intervenciones en el Congreso y sus declaraciones llenas de sarcasmo para hablar de determinados temas o personas.

Sin embargo, quienes no comparten su ideología muchas veces lo tildan de irrespetuoso por no mantener siempre los formalismos que se presuponen de un representante de la sociedad catalana, aunque nunca ha parecido importarle demasiado.

Ahora, Rufián ha sido interceptado por Thais Villas a la salida de la cámara de representantes, que estaba en representación de 'El Intermedio'. La periodista preguntaba a los políticos si eran personas ordenadas o desordenadas en casa o en la faena, y el catalán no tuvo ningún reparo en contestar con sinceridad.

"¿Se considera usted una persona organizada, previsora, con todo en orden?", preguntaba Villas tras hablar con la ministra de sanidad, Mónica García, el diputado de Bildu, Oskar Matute o la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz.

La encargada de dirigir el departamento de salud decía que lo tiene "todo controlado bajo el caos", mientras que el vasco apuntaba que intenta ser organizado, "pero ordenado no soy". La propietaria de la cartera de Hacienda comentaba que "no ha perdido nunca unas llaves, ni una cartera", por lo que sí que se considera alguien ordenada, dentro de sus cosas.

La respuesta del representante de ERC seguro que sorprendió a más de uno: "Lo organizo todo por colores y todo tiene que estar en el mismo sitio. Me he llegado a levantar a media noche porque tenía la duda de si una cosa estaba en su sitio o no, ¡y lo malo es que estaba!", reconoce.

Tras preguntarle sobre el tema, Rufián reconocía ser una persona "muy TOC", en referencia al trastorno obsesivo-compulsivo que sufre. También explicaba que tenía cierta obsesión con el orden cromático: "Lo organizo todo por colores, tipo de ropa, los calcetines tienen que ser del mismo tipo y estar en el mismo sitio", le comentaba a una atenta Villas.

"Soy muy aburrido con los calcetines", admitía el político, que comentaba que tiene "blancos para correr y negros", aunque decía ser muy importante "distinguir entre los negros los nuevos, los viejos..."