TMB se desubica y anuncia medidas especiales en el metro para el partido de la Supercopa en Arabia

El servicio de transporte público del área metropolitana de Barcelona, TMB, cometió uno de esos errores importantes que rápidamente se hacen virales en las redes sociales.

A razón de la semifinal de la Supercopa de España entre el Barça y el Athletic Club, la empresa publicó un mensaje en X en el que anunciaba medidas especiales para la ocasión.

Apuntaba que determinadas líneas de bus que pasan por los aledaños del Camp Nou verían su trayecto habitual afectado entre las 18 y las 22 horas, además de recomendar las mejores opciones de transporte para los aficionados.

Lo que no tuvo en cuenta TMB es que el encuentro tendrá lugar en Jeddah, ciudad de Arabia Saudita, y no en la capital catalana.

Las reacciones no se hicieron esperar y comentarios para todos los gustos en la misma red social en la que se comunicaron los cambios en el transporte.

Captura de pantalla de las respuestas a la publicación errónea de TMB. / TOT Barcelona

Algunos se lo tomaron a risa y comentaban que les parecía "un poco osado" tratar de ir en bus desde Barcelona hasta el país de la península arábiga.

Sin embargo, otros encontraron de mal gusto el mensaje y una muestra de lo poco conectada que está con la realidad la compañía.

Este fue el caso del presidente de Junts en el Ayuntamiento, Jordi Martí: "Un servicio público como TMB no puede cometer estos errores", además de etiquetar al alcalde, Jaume Collboni, aprovechando la situación para rendir cuentas políticas.

Un rato más tarde, la empresa despublicaba el mensaje y lo dejaba todo como una anécdota curiosa previa a uno de los partidos más importantes del año para los aficionados azulgranas.