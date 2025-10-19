¡No lo tires! Estos juguetes de tu infancia podrían valer una auténtica fortuna

Lo que en su momento solo era un pasatiempo, hoy se ha transformado en un negocio con verdadero valor. El coleccionismo de juguetes no para de crecer, y algunas piezas icónicas que marcaron la infancia de toda una generación alcanzan precios que sorprenden incluso a los expertos.

Desde cartas de Pokémon hasta muñecas Cabbage Patch, estas reliquias se han revalorizado tanto que en subastas y plataformas de compraventa se llegan a pagar auténticas fortunas por ellas. Y es que seguramente tengas algunos de estos juguetes por ahí guardados sin saber su verdadero valor.

Estos juguetes podrían valer una fortuna

Entre los coleccionables más icónicos de Hasbro, 'My Little Pony Princess Rapunzel' se ha ganado un lugar muy especial. Tanto es así que una de estas figuras alcanzó más de 1.300 euros en subasta, consolidándose como una pieza imprescindible para los seguidores de la franquicia.

Las figuras originales de los conocidos Transformers, sobre todo aquellas que se conservan intactas en su caja, se han convertido en verdaderos tesoros para los coleccionistas. Algunos ejemplares llegan a alcanzar precios que superan los varios miles de euros en el mercado especializado

Las famosas 'Cabbage Patch' arrasaron en los años 80 y hoy se han convertido en objetos de colección muy codiciados. Algunas de sus versiones más raras, como la edición Payaso, pueden alcanzar auténticas cifras de récord, llegando hasta 10.000 euros. Incluso los modelos más comunes mantienen un valor sorprendente, oscilando entre 1.600 y 2.000 euros.

Como puedes ver, se tratan de joguetes que, aunque creas que no valen nada, tienen realmente un gran dineral detrás de ellos, más aún si se encuentran en un estado sumamente perfecto, algo que como sabrás aumenta considerablemente el valor del mismo.