No lo tires: un juguete de los 90 está volviendo loco a los coleccionistas y vale cientos de euros

Pocas cosas alegran más el día que ponerte una chaqueta vieja y descubrir un billete olvidado en el bolsillo, eso es más claro que la propia agua. Ese instante en el que encuentras 10, 20 o 50 euros es casi como desenterrar un pequeño tesoro sin salir de casa.

Ahora imagina esto: quizá tengas en tu propia casa algo que podría valer incluso más de lo que piensas… un “tesoro” escondido a la vista, esperando a ser descubierto. Y lo mejor de todo, es que puede llegar a valer unos cientos de euros.

Hoy vamos a recordar un juguete con el que muchos seguramente habéis crecido, ese que te hacía imaginar épicas batallas contra los villanos más icónicos de nuestros héroes favoritos: Los Power Rangers. En este caso, os hablo del Power Rangers: Thunder Assault Team, un clásico que despertaba mucha imaginación.

Ese juguete que tanto te hizo disfrutar en tu infancia puede sorprenderte ahora… ¡y por su precio! El Power Rangers Thunder Assault Team se ha convertido en un verdadero tesoro para los coleccionistas.

En muchas páginas, su valor ronda los 600 euros, gracias a su exclusividad y a que representa la unión de los Thunderczords de la icónica serie de los 90. Un pedacito de nostalgia que ahora también puede alegrar tu bolsillo.

El Power Rangers Thunder Assault Team llegó en 1994 de la mano de Bandai, justo en plena euforia de la serie original “Mighty Morphin Power Rangers”. Tras el fenómeno inicial de los Dinozords (como el Tyrannosaurus y el Triceratops), la serie dio un salto hacia una etapa más ambiciosa con los poderosos Thunderzords.

Este artículo estaba formado por un pack que reunía los cuatro Thunderzords: Lion, Firebird, Unicorn y Griffin, todos diseñados para unirse y formar el imponente Thunder Megazord.

Llegó al mercado en pleno auge del fenómeno Power Rangers y se hizo muy popular gracias a su tamaño, su atractivo visual y la inclusión de figuras completas, herramientas originales y accesorios.

Por lo que si tienes el que te he mencionado, ya sabes que ahora su valor es mucho más grande y que podría darte unos cientos de euros que podría venir genial para las fechas que se aproximan.