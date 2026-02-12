No tires el dinero en Semana Santa: estas son las 7 ciudades más baratas a las que viajar

La Semana Santa siempre se corresponde con una etapa del año que muchas personas aprovechan para hacer una escapadita. No obstante, la vida está más cara que nunca a nivel internacional y conviene buscar destinos que nos permitan ahorrar algo de dinero.

No obstante, hay esperanza: existen varias ciudades de Europa que son realmente baratas en cuanto al dinero que gastarás estando allí. Digo esto porque también es importante buscar vuelos que se ajusten a nuestro presupuesto utilizando herramientas de búsqueda avanzada.

Hay que empezar sí o sí resaltando el destino más económico de todos: Sofía (Bulgaria) es una ciudad donde puedes comer y cenar por apenas unos 10 euros y donde el transporte público es realmente barato. Por ello, podrás moverte por la ciudad sin gastar demasiado, y créeme que merece la pena: Sofía es una ciudad repleta de monumentos, iglesias y ruinas romanas por descubrir.

Siguiendo con Europa del Este, debemos recalcar otros destinos igualmente baratos: Cracovia, Belgrado y Riga ofrecen experiencias gastronómicas a muy buen precio. Aunque, si en tu viaje pesa más la posibilidad de hospedarte en un hotel de lujo a un precio muy económico, la elección correcta sería Bucarest.

Otra de las ciudades que se suele recomendar a aquellos viajeros que quieren apretarse el cinturón tiene que ver con Budapest, donde además existe un tipo de experiencia único en Europa que probablemente te seduzca si lo tuyo es salir de fiesta.

Hablamos, concretamente, de lo que se conoce como 'Ruin Pubs'; unos bares que están situados en edificios abandonados y donde suelen celebrarse todo tipo de eventos relacionados con el ocio nocturno.

Por otro lado y en caso de que no quieras irte tan lejos y busques una opción más cercana geográficamente, Oporto (Portugal) suele ser también una ciudad bonita, barata y con un alto grado de interés cultural.

Y es que, si encuentras billetes que estén a buen precio y que coincidan con algunas de estas ciudades, podrás disfrutar de una escapada de Semana Santa inolvidable sin que tu cuenta del banco se resienta demasiado.