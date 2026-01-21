No lo tires: los coleccionistas pagan una fortuna por estos antiguos relojes

Los relojes de bolsillo de la marca Omega de los años 50 están volviendo locos a los coleccionistas: las piezas que antes pasaban desapercibidas en herencias familiares, ahora se disputan a precios astronómicos por su impecable artesanía. Abre el cajón del abuelo porque este puede interesarte.

Relojes de leyenda

Estos relojes, fabricados en Suiza a mano, destacan por su caja sólida y esfera limpia sin las complicaciones más modernas, aunque un acabado biselado sutil en el borde las diferencia de las series masivas. Originalmente eran accesorios cotidianos para caballeros, pero su robustez y precisión los han convertido en iconos para aficionados a la relojería vintage.

Con un valor irrisorio en su época, los ejemplares bien conservados superan los 2.000 euros en subastas, llegando a 5.000 o más si incluyen la cadena original y esfera sin restauraciones. Es decir, si tienes en el cajón alguno de estos relojes en buen estado, vas a tener a algún coleccionista interesado, seguro.

En plataformas como Chrono24 o casas de subastas especializadas, se ofrecen hasta 4.000 euros por unidades con correa intacta y sin óxido, priorizando aquellas con grabados personales, por eso de que aportan historia única (algo muy valorado entre algunos coleccionistas).

Y no son los únicos relojes que los coleccionistas están buscando y por los que se paga una buena cantidad de dinero, obviamente, ya que os relojes clásicos están atrayendo a los coleccionistas con gusto por lo que ahora, por norma general, ya no se fabrica.

Si guardas algún reloj antigo en casa, ábrelo con cuidado para inspeccionar el movimiento y su esfera bajo luz natural; en caso de que pienses que se trata de una rareza, acude a un relojero certificado para evaluar desgaste, autenticidad y posibles variaciones de calibre.

Estos relojes Omega de bolsillo ilustran cómo un objeto práctico muy común hace unas décadas se convierte en una presa tremendamente codiciada por los coleccionistas. Igual tienes un tesoro en el cajón y no lo sabías, echa un buen vistazo.