Si tiraste esta moneda, has perdido un dineral: se está vendiendo por miles de euros en subastas

La numismática es uno de esos campos donde se suelen mover ingentes cantidades de dinero a causa de aquellos coleccionistas que ansían ciertos productos.

Y, si bien es cierto que existen monedas que valen auténticas millonadas y se venden a cifras desorbitadas en subastas, hay otras que son más modestas, pero también más comunes.

En este caso en concreto, vamos a hablar de la moneda de 5 céntimos francesa que fue acuñada en el año 1999 y cuyas unidades siguen circulando con cierta normalidad en la actualidad.

El problema de esto es que hay mucha gente que no sabe el valor real de estas monedas, dado que varias de ellas han alcanzado precios superiores a los 850 euros en las subastas que mencionaba antes.

Estamos hablando de una moneda acuñada en Francia que entró en circulación en el año 2002 y que cuenta en su anverso con la figura de Marianne, una de las entidades que representan la República Francesa.

No obstante, no todas las que salieron a circulación valen un dineral, sino que estas cifras quedan reservadas únicamente para aquellas monedas que cuentan con un error de fabricación.

En este caso en concreto, las más valiosas presentan un error de fábrica en la propia figura de Marianne, de tal forma que esta aparezca con una ligera distorsión en la figura de su cara.

En este mismo sentido y sabiendo que se acuñaron más de medio millón de unidades, es posible que tengas una de estas monedas en tu casa. Por ello, lo mejor que puedes hacer es revisar tu calderilla para saber si tienes en posesión un artículo muy codiciado por coleccionistas.