Se ha tirado 25 años viviendo en un crucero: esto le ocurre cuando vuelve a la vida en tierra firme

Aunque no lo creas, hay personas que viven gran parte del año en un crucero, y no me refiero únicamente a los trabajadores que se encargan de que todo vaya sobre ruedas. También ciudadanos que pueden permitirse pagar crucero tras crucero, conociendo el mundo a bordo de un barco. Esto es lo que ha hecho Mario Salcedo durante más de 25 años. Este cubano ha sido un fiel cliente de Royal Caribbean, subiéndose a más de 1.000 cruceros en todo este tiempo. Sin embargo, ahora que ha vuelto a la vida en tierra firme, ha desarrollado una condición médica muy extraña.

Según confiesa Mario Salcedo en una entrevista con Conde Nast Traveler, "he perdido las piernas de tierra. Me balanceo tanto que no puedo caminar en línea recta", asegura este hombre cubano que se ha pasado casi media vida manteniendo el equilibrio a bordo de un barco.

Muchas personas conocen a Mario Salcedo como 'Super Mario' y es oficial que ha realizado más de 1.000 cruceros con Royal Caribbean. Se ha acostumbrado tanto a esta forma de vida, que Mario asegura sentirse mucho más cómodo en el mar.

Los expertos conocen la condición que el cubano ha desarrollado como 'piernas de tierra', una patología que causa una sensación de balanceo constante incluso cuando la persona está totalmente quieta.

Elaine Warren, directora de The Family Cruise Companion, ha hablado con Daily Mail acerca de la condición médica de Mario Salcedo y la atribuye a un trastorno neurológico conocido como síndrome de Mal de Bébarquement (MdDS).