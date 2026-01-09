Por qué este tipo de moneda puede venderse fácilmente por cientos de miles de euros

Las monedas de 50 centavos estadounidenses suelen captar una gran atención entre numismáticos por su potencial valor oculto. Varias ediciones antiguas destacan por su escasez, materiales y excelente preservación, alcanzando precios en subastas que pueden llegar a sumas millonarias, sin exagerar. ¿Por qué?

El secreto detrás de su valor

Las piezas más buscadas son aquellas que forman parte de las primeras emisiones de la ceca federal y que representan hitos en la historia monetaria del país. Aunque su valor nominal es pequeño, en subastas especializadas superan fácilmente los cientos de miles de dólares gracias a su tirada limitada y condición impecable. Hay varios ejemplos que lo corroboran.

La que se lleva la corona es la moneda de 50 centavos de 1797, una que forma parte de una serie icónica con solo unas 3.000 unidades fabricadas, de las cuales quedan menos de 200 en la actualidad. Un espécimen en grado MS66 se vendió en 2015 por más de un millón y medio de dólares, marcando un récord para esta denominación.

Otra moneda de 50 centavos que casi alcanza el millón de dólares en subasta en 2005 fue la moneda marcada por la unión de Tennessee de 1796, que cuenta con apenas 40 copias conocidas en todo el mundo. Las versiones comunes de esta moneda también pueden venderse por "sólo" 50.000 dólares.

También de 1796 encontramos la moneda de 50 centavos que cuenta únicamente con 15 estrellas, antes de agregar la de Tennessee, convirtiéndola en otro emblema histórico. En 2008 se vendió una de ellas por casi 400.000 dólares, pero se estima que un ejemplar en perfectas condiciones podría superar el millón y medio de dólares.

En 1853 también se lanzó una curiosa moneda de 50 centavos, que carece de flechas y rayos en su diseño, y de la que existen únicamente cuatro ejemplares documentados. Como imaginarás, en 2012, se vendió una de ellas (que se encontró de forma totalmente casual) por más de 200.000 dólares.

Estas monedas de 50 centavos demuestran el poder que tienen este tipo de piezas entre los coleccionistas. Aunque es cierto que de todas ellas existen muy pocos ejemplares y es casi imposible obtener alguna de forma casual, nunca está de más echar un vistazo a la cartera.