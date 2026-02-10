FAMOSOS
Tini vivió un incómodo momento con Rodrigo de Paul por Leo Messi: "No supe qué responder"
La cantante argentina desveló una confesión que le hizo su pareja después de ganar el Mundial
La relación entre Rodrigo de Paul, jugador del Inter de Miami, y Tini Stoessel, cantante argentina, ha sido una auténtica montaña rusa. A lo largo de los años han atravesado idas y venidas y varias crisis, pero lo más importante es que continúan juntos. Su amor, que comenzó en 2021, ha demostrado ser fuerte y resistente.
Durante el Mundial de Catar, la artista argentina no se perdió ningún partido de Rodrigo De Paul, convirtiéndose en un apoyo fundamental en el camino hacia una gesta histórica: levantar la Copa del Mundo. Por esta razón, Tini estuvo muy cercana a la selección argentina.
Uno de los momentos más comentados de la pareja fue la revelación de la intérprete de 'Miénteme' sobre una confesión que le hizo el exjugador del Atlético de Madrid tras consagrarse campeón del mundo con la selección argentina.
En su momento, la pareja del futbolista del Inter de Miami confesó que tras la noche en la que ganó el Mundial, el argentino llegó a casa completamente borracho y le dijo una frase que la dejó totalmente descolocada.
"Después de la fiesta del Mundial de Argentina, Rodrigo llegó borracho a casa. Tuve que cuidarlo como a un bebé porque no podía dejar de celebrar", empezó diciendo la cantante.
No quedó ahí, ya que, en ese instante, la artista de 'Cupido' le dijo a su pareja que le amaba, especialmente para "calmarlo". No obstante, el ex del Atlético de Madrid respondió: "Yo también te amo, Messi".
Después de esa declaración llena de intenciones, Tini no supo reaccionar: "No supe qué responder después".
La confesión de Tini dio mucho de qué hablar, pero lo cierto es que la relación entre Messi y Rodrigo De Paul es excelente. De hecho, actualmente comparten vestuario en el Inter de Miami, donde han dejado en claro que existe una conexión especial dentro y fuera de la cancha.
