Tini Stoessel y Rodrigo de Paul vuelven a ser vistos juntos, ¿segunda oportunidad para su relación?

Se está rumoreando que la cantante argentina Tini Stoessel y el futbolista del Atlético de Madrid, Rodrigo de Paul, podrían estar dándole una segunda oportunidad a su historia de amor. Esto sucede porque la artista se encuentra actualmente en Madrid pasando unos días de desconexión, sumado a que salió a la luz una imagen del jugador argentino junto a una mujer que, si bien no se le reconocía, se parecía mucho a Stoessel.

Con esto, los rumores están más que servidos. Además, el periodista Juan Etchegoyen también ha hablado sobre el tema en el programa Mitre Live y ha dado los detalles acerca de este supuesto vínculo.

Y es que a pesar de lo que muchos podrían pensar a bote pronto, parece que no están en busca de un noviazgo como tal. “Me hablan de un nuevo vínculo que, por lo que me cuentan, no es formal ni lo va a ser. No se ilusionen con un nuevo noviazgo porque, esta vez, no hay exigencias sentimentales entre Tini y De Paul” explica Etchegoyen.

A esto se le suma que en los últimos meses se vio a Tini Stoessel junto a la cantante puertorriqueña Young Miko y se rumoreó mucho una relación sentimental entre ambas. Por eso, el mencionado periodista añade que “a la familia de Tini nunca le cayó bien la relación de ella con Young Miko”.

El tertuliano Roberto Antolín aprovechó para añadir que Tini sí que podría querer recuperar su relación con el futbolista ante el miedo de que él acabe en otra relación. “Cuando contamos acá lo de la relación de Rodrigo con María Emilia Mirabal, una influencer española, a Tini le hizo ruido y le dio miedo perderlo (...) Tini sabe que si ella no lo enlaza, alguien lo hará. Cuando sabes que no vas a encontrar a nadie igual en tu vida, corres a sus brazos. ‘Yo no te quiero perder y quiero estar contigo’, le dijo Tini a Rodrigo. Ella ha corrido a donde está Rodrigo, a Madrid” explicó.