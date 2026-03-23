'Tini' Stoessel confirma su boda con Rodrigo de Paul: "Sí... nos vamos a casar"

La relación entre Martina “Tini” Stoessel y Rodrigo De Paul volvió a ocupar el centro de la escena luego de meses de especulaciones sobre un posible casamiento. Tras idas y vueltas, rumores y versiones cruzadas, la artista finalmente dejó entrever que la boda será una realidad en el futuro cercano.

La pareja inició su vínculo en octubre de 2021 y, desde entonces, ha atravesado distintas etapas. En agosto de 2023 anunciaron su separación, lo que sorprendió a sus seguidores. Sin embargo, el amor pudo más y en marzo de 2025 decidieron darse una nueva oportunidad, reavivando rápidamente el interés mediático.

Los rumores de compromiso comenzaron a circular con fuerza en julio, cuando ambos compartieron imágenes de una romántica cena en la playa. Las postales, cargadas de complicidad, hicieron pensar que ese habría sido el escenario elegido para una propuesta de matrimonio. Meses más tarde, trascendió que la pareja planeaba celebrar su boda en diciembre, en un entorno íntimo junto a familiares y amigos cercanos. Incluso se habló de avances concretos en la organización, como la contratación de proveedores y profesionales para registrar el evento.

Sin embargo, esos planes habrían sufrido una modificación. Según distintas versiones, la pareja decidió postergar el casamiento y trasladar la celebración para el año 2026, priorizando sus agendas personales y profesionales. “Pero yo no voy a contar estando sola. Falta un otro. Entonces hay que esperar, un poquito más. Pero a mi encantaría...", dice.

“Nos preguntan si nos casamos pero yo todavía no dije nada”, le dijo a De Paul y, ante la insistencia del periodista sobre si sería a fines de este 2026, agregó: “Puede ser, tenemos muchas ganas de casarnos”, afirmaba.

Durante mucho tiempo, ninguno de los dos confirmó públicamente la noticia. En febrero, consultada sobre el tema, Tini respondió de manera ambigua, dejando en claro su deseo de casarse pero evitando dar detalles concretos. Su respuesta generó aún más expectativa entre sus seguidores.

La confirmación, en directo

A comienzos de marzo, en una entrevista, la cantante volvió a referirse al tema mientras mantenía una conversación telefónica en vivo con De Paul. Allí, ambos dejaron entrever que la posibilidad del casamiento estaba latente, sin desmentir los rumores.

La confirmación más clara llegó recientemente durante un show en Córdoba, donde la artista celebró su cumpleaños sobre el escenario. En medio de la ovación del público, que coreaba pedidos de boda, Tini respondió con gestos afirmativos, dejando claro que el esperado casamiento con De Paul finalmente se concretará.