Tini lanza una nueva canción con mensaje a De Paul: "Si te mentí..."

La cantante Tini vuelve a estar en boca de todos. Después de ser noticia en los últimos días por someterse a una cirugía estética que ha causado furor en redes, la artista ha lanzado un nuevo tema que cuenta con un protagonista especial.

Tini ha regresado al mundo de la música tras una retirada temporal. La argentina ha padecido problemas de salud mental y ha atravesado momentos muy duros, pero su carrera se vio frenada porque decidió participar en una serie mexicana como actriz. Ahora, la cantante ha reaparecido por todo lo alto.

Su regreso a la indústria musical ha contado con la publicación de 'El cielo', su última canción. Ya acumula millones de reproducciones, y los aficionados más acérrimos han celebrado que Tini Stoessel esté de vuelta. Sin embargo, la letra de la canción parece estar dirigida a Rodrigo De Paul, futbolista del Atlético de Madrid con el que mantuvo una relación sentimental.

"Ojalá siguiera enamorada de vos. Ojalá te viera como me ves vos. Mi corazón no te siente, aunque te ve. Ojalá no fuese tuya esta canción”, comienza el tema. "Si te mentí, baby, te pido perdón. si yo intenté quedarme y no me salió. Te juro 100 que a mi también me dolió".

La canción de Tini prosigue con más posibles referencias a De Paul: "Lo que pasó entre tú y yo, fue lindo mientras duró. Y no me arrepiento aunque ya no quede nada. Y no me arrepiento aunque nunca funcionó".

Tini y De Paul estuvieron juntos entre 2022 y 2023. Tras la ruptura, la creadora de 'Cupido' o 'La triple T' ha sido relacionada constantemente con la cantante Young Miko, y muchas personas creen que mantienen una relación. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por ninguna de las dos partes.