Un tímpano roto y un ojo amoratado: Travis Scott golpea duramente a una estrella de la WWE y le causa lesiones

"Aquí estoy porque he venido, porque he venido aquí estoy, si no te gusta mi canto, como he venido me voy": Esta frase acuñada por el gran Héctor del Mar ha acompañado a muchos jóvenes que durante su infancia o adolescencia han sido seguidores de la lucha libre estadounidense. La WWE pegó con fuerza en España hace algo más de una década y actualmente continúa sumando adeptos a un espectáculo en el que los golpes son de mentira, aunque el dolor es real.

A lo largo de los años y con la intención de acercarse a las nuevas generaciones, la compañía de lucha ha ido incluyendo nuevos personajes llegados de otros ámbitos fuera de la lucha libre profesional. Por ejemplo, en 2021 el cantante puertorriqueño, Bad Bunny, fue el protagonista de algunas líneas de historia y llegó a combatir en el icónico Royal Rumble , algo que repitió en Wrestlemania 39 de 2023. También el 'influencer' Logan Paul ha sido recientemente figura de la empresa, aunque en su caso sí que tiene nociones de esta modalidad. Incluso cuenta con un perfil de estrella en la web de la WWE.

Ahora apuestan por el rapero Travis Scott, quien en octubre del año pasado superó los 100.000 millones de reproducciones en Spotify. Fue en el evento 'Elimination Chamber' en el que John Cena consiguió un billete para la disputa del título de WWE y atacó al actual campeón del cinturón, Cody Rhodes, que se había acercado a felicitarle, perpetuando una traición que no había llegado en más de 20 años de carrera del 'marine'.

En la escena también estaban Dwayne 'The Rock' Johnson, que fue quien incitó a Cena a golpear a Rhodes, y el propio rapero. Scott participó en la paliza al actual campeón, aunque se sobrepasó a la hora de atizarle. En los vídeos que circulan por la red se puede ver la bofetada que el cantante da en el lateral del rostro a la estrella de la lucha libre y, aunque normalmente los combatientes saben cómo dar para no hacer daño y seguir con el 'show', Scott demostró no controlar tanto.

Además de la humillación pública, Rhodes saldó la noche con una ruptura del tímpano de su oído izquierdo y un ojo amoratado, según indican desde el Wrestling Observer Newsletter, medio especializado en la WWE, aunque ni la empresa ni el luchador se han pronunciado al respecto. Esto ha levantado críticas en contra del rapero de personas que consideran que no todo el mundo puede subirse a un ring y dar el espectáculo que ofrecen los profesionales.