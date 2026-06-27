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SALUD

Tim Spector, médico: "No te dejes engañar pensando que si un producto está libre de gluten significa que es más saludable"

El experto asegura que para los no celíacos, hay alternativas mucho mejores

Tim Spector, en una imagen de archivo

Tim Spector, en una imagen de archivo / FACEBOOK

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Cristian Miguel Villa

Cristian Miguel Villa

Que algo no tenga gluten no quiere decir que sea un producto más saludable que otros. Ese es el mensaje que manda Tim Spector, un médico que asegura que existen otras alternativas más saludables a nivel de alimentación.

La ausencia de gluten no lo es todo: hay que mirar los valores nutricionales

El experto señala que, para quienes no son celíacos ni tienen una sensibilidad diagnosticada al gluten (la mayor parte de la población), hay alternativas integrales con productos menos procesados y más baratos que, en general, presentan unas condiciones más saludables.

Es por eso que Tim Spector da otra recomendación clave: al comprar un producto, es imperativo revisar la etiqueta de nutrición para comprobar todos los valores de proteína y fibra que determinan el impacto real en nuestro cuerpo.

Por ejemplo, el médico señala que revisar dichos valores en productos como pasta o pan es la forma de saber qué clase de efecto tendrá en el nivel de azúcar en sangre; de hecho, llega a hablar en detalle de distintos tipos de pasta y sus valores nutricionales.

Tim Spector indica que es posible encontrar pasta elaborada a base de maíz y arroz que además no cuenta con gluten. Sus valores nutricionales son los siguientes: 3 gramos de proteína y menos de 2 gramos de fibra por cada 100 gramos de la pasta.

Por contraste, Spector compara con otras pastas: la pasta blanca tradicional cuenta con 2 gramos de fibra y 6 gramos de proteína cada 100 gramos, mientras que la pasta integral aumenta los valores hasta los 4 gramos en fibra y los 6 gramos de proteína. A su vez, una pasta sin gluten de lenteja roja contiene 3.2 gramos de fibra y más de 12 gramos de proteína.

Todo este discurso deriva de que Tim Spector asegura que más del 90% de la población no consume la fibra necesaria a nivel diario. Es por eso que leer las etiquetas antes de comprar un producto puede cambiar por completo la dieta de cualquier persona.

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Así que ahora ya lo sabes: en lugar de mirar simplemente si un alimento no contiene gluten, lo que debes hacer es revisar con detalle los valores por cada 100 gramos; puede ayudarte a tomar mejores decisiones en tu día a día.

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