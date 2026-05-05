SALUD
Tim Spector, experto en microbiota: "Todo lo que pasa en tu intestino está siendo reportado directamente a tu cerebro"
El docente y divulgador resalta la relación entre la microbiota intestinal y el cerebro
En los últimos años, cada vez son más los especialistas que destacan la relación entre lo que sucede en la microbiota intestinal con lo que ocurre en el cerebro. De hecho, podría afectar en el estado de ánimo y la respuesta al estrés.
Así lo asegura Tim Spector, médico y divulgador sobre la microbiota intestinal: "Dicen que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pero en lo que respecta al nervio vago, ocurre lo contrario".
En redes sociales, el experto ha compartido un vídeo explicando que todo lo que sucede en el intestino se transmite directamente al cerebro. "Durante décadas, asumimos que el cerebro era el controlador principal y que el intestino simplemente seguía instrucciones", explica.
No obstante, Spector afirma que algunos estudios señalan que hay un vínculo: "La ciencia ahora sugiere algo mucho más interesante. Alrededor del 80% de las señales a lo largo del nervio vago viajan desde el intestino hasta el cerebro".
Según el profesor de epidemiología genética, el intestino no es pasivo: "Se comunica constantemente, enviando actualizaciones sobre el estado interno. Y los actores clave en este sistema son los microbios intestinales".
"Producen una amplia gama de señales químicas, interactúan con el sistema inmunitario e incluso pueden estimular directamente el nervio vago", detalla el docente durante la grabación.
En este sentido, las señales químicas pueden influir en varios factores como "la inflamación, el estado de ánimo, las respuestas al estrés e incluso las vías de recompensa del cerebro".
Por último, el docente concluye que "apenas estamos empezando a comprender el verdadero poder de este sistema 'de abajo hacia arriba'. Pero ya está cambiando nuestra forma de pensar sobre la salud mental, los antojos y el comportamiento".
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