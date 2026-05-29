Tim Spector, experto en microbiota: "Tu cuerpo no puede digerir la mayor parte de la fibra, por eso es tan importante"

Tim Spector es un conocido epidemiólogo, médico y divulgador británico sobre la relación entre la nutrición, la microbiota intestinal y la salud. En redes sociales, el científico comparte su opinión sobre las dietas de moda, abogando por una dieta mediterránea basada en vegetales y rica en fibra.

Durante los últimos días, Spector ha publicado un vídeo en Instagram junto al gastroenterólogo Will Bulsiewicz. En la publicación, los expertos en salud intestinal señalan que las proteínas y las fibras no compiten biológicamente, cumplen funciones diferentes.

En este sentido, los especialistas explican que las proteínas se absorben principalmente en el intestino delgado: "Donde se descomponen en aminoácidos que se utilizan para construir músculos, enzimas, hormonas y células inmunitarias".

Una dieta rica en proteínas vegetales y fibra / Freepik

Según los científicos, la fibra evita este proceso en gran medida. "El cuerpo no puede digerir la mayor parte de la fibra, y precisamente por eso es tan importante", aseguran en los comentarios.

En su lugar, la fibra viaja hasta el colon: "Donde billones de microbios intestinales la fermenten en compuestos que ayudan a mantener la mucosa intestinal, regular la inflamación, influir en el apetito e incluso comunicarse con el cerebro".

Asimismo, Spector y Bulsiewicz detallan que si consumes grandes cantidades de proteínas sin la fibra suficiente, parte del exceso de proteínas llega al colon. En este caso, los expertos en salud intestinal relatan cuáles son los efectos de este proceso.

"Allí, los microbios fermentan las proteínas en lugar de la fibra, produciendo compuestos como amoníaco y sulfuro de hidrógeno, que pueden afectar negativamente el ambiente intestinal con el tiempo", explican en la grabación.

Por este motivo, los médicos llegan a la siguiente conclusión: "Esta es una de las razones por las que los patrones dietéticos más saludables a largo plazo incluyen constantemente proteínas adecuadas y abundante fibra vegetal diversa. Proteínas para las células humanas y fibra para los billones de células microbianas que viven junto a ellas".