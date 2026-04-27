Tim Spector, experto en microbiota: "Beber café cada día puede mejorar la salud de tu intestino"

¿Cuántos de vosotros bebéis café a diario? Esta bebida ya forma parte de la rutina de millones de personas, pero la ciencia ya empieza a mirarlo con ojos diferentes. Aunque su efecto estimulante es evidente, nuevas investigaciones apuntan a que podría tener un impacto directo en la salud intestinal.

Lo comenta Tim Spector, profesor en el King's College London, quien ha puesto el foco en un dato bastante revelador: las personas que consumen café de forma habitual presentan una microbiota intestinal mucho más diversa que aquellas que no lo beben.

La conclusión parte de un amplio estudio publicado en la revista Nature, en el que participaron más de 22.000 personas de 25 países. En él, se identificaron más de 100 especies bacterianas relacionadas con el consumo del café.

Entre todas las bacterias, destaca una en particular: Lawsonibacter asaccharolyticus, cuya presencia era entre seis y ocho veces mayor en quienes tomaban café con regularidad.

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Aunque también aparece en personas que no lo consumen, su crecimiento parece estar vinculado a los compuestos presentes en esta bebida.

Uno de los hallazgos más interesantes es que este efecto no depende de la cafeína. De hecho, también se observa en quienes optan por café descafeinado. La clave estaría en los polifenoles, sustancias de origen vegetal que interactúan con las bacterias intestinales.

Cuando estos compuestos llegan al intestino, la microbiota los transforma en metabolitos como el ácido quínico o el hipurato, asociados en distintos estudios con un mejor perfil metabólico. Esto abre la puerta a entender el café como algo más que un simple hábito diario.

Los expertos recuerdan que la microbiota intestinal influye en múltiples aspectos de la salud, desde el sistema inmunológico hasta la inflamación o el bienestar general. En ese contexto, pequeños gestos cotidianos como tomar café adquieren un nuevo significado.