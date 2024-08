Una tiktokter pide nachos en su primera cita y termina arrepintiéndose

Los nervios de una primera cita son difícil de explicar, pero es una sensación que todo el mundo ha experimentado. No conoces en profundidad a la otra persona, sus manías, sus gustos, y te mantienes concentrado para intentar ofrecer tu mejor versión. En este contexto, la inseguridad puede llevar a cometer alguna equivocación.

Esta fue la situación de @antoaguiar1, una tiktoker que quedó con un chico para tener una primera cita. Los jóvenes quedaron para cenar, y ella pidió unos nachos que acabaron causándole un problema. Después de regresar a casa, su cita le envió varios audios de WhatsApp que la dejaron sin palabras.

"Sos impresentable, boluda. Primero, vas a una cita y no podés pedirte unos nachos, que estás comiendo con la mano como si fueras un indio, boluda. Toda la mano llena de nachos. Bueno, eso es lo de menos", comenzaba diciendo el chico.

No obstante, sigue explicando: "Después, yo te invité a tomar algo. Después, te pedís algo, mínimo pagalo vos. Qué feo las minas que quieren sacar ventajas solo por el hecho de ser mina. La verdad es que esas minas que quieren sacar ventaja restan puntos. Así que para una próxima cita, tenelo en cuenta porque deja mucho que desear a una mujer", continuaba.

El joven no iba a terminar aquí, y se atrevió a darle unos consejos para las próximas citas: "Tenés que ser más independiente. Trabajás, sabés lo que cuestan las cosas, no sos una nenita de 13 años. No es por la plata, es la actitud. La primera impresión tuya, boluda, mucho que desear dejás. Menos 250 mínimo", terminaba diciendo.

La tiktoker, ante la petición de los comentarios, compartió el audio que le envió por respuesta: "Qué impresentable, boludo. La peor cita. Te la pasabas con el celular. Sos un idiota. Encima te dignás a insultarme por WhatsApp, tarado. Sos un pelotudo. La peor cita del mundo", respondía la joven.

Además, la joven reveló un desagradable comentario que le realizaron durante la cita. Ella acudió con gafas, y el joven le pidió que se las quitara. "Hay cierta educación y empatía que uno tiene que tener hacia la otra persona", decía finalmente.