El tiktoker Gero Arias se puede quedar sin dos dedos tras sufrir un grave accidente y las redes estallan contra él

Gerónimo Arias, más conocido en redes sociales como Gero Arias, es un influencer argentino que se dedica a realizar distintos desafíos físicos, especialmente se hizo famoso dentro de TikTok por hacer un challange de dominadas, que consistía en hacer cada día una adicional durante un año.

Además, estas actividades las realiza en espacios públicos para captar la atención pública, pero a veces no sale como él quiere, debido a que en el pasado mes de agosto fue detenido en Lima, Perú, mientras realizaba el reto.

Además, el argentino se dio a conocer en España tras conseguir hacer 301 dominadas seguidas durante la emisión de la Kings League.

El pasado domingo, el creador de contenido sufrió un accidente que podría costarle dos dedos, y así lo explicó a todos sus seguidores: "Sigo con vida y estoy completo. Bueno, no completo del todo".

También, decidió explicar cómo había sufrido el accidente: "Me fui pegando con distintas piedras. Cuando caí, una de las piedras que cayó conmigo, cayó encima de mi mano y me amputó literalmente dos de los dedos".

"Hago este vídeo más que nada porque ustedes son los que me acompañan todos los días y quería que se enteren de mi situación. Estoy bien. No sé si voy a recuperar los dedos", añadió el creador de contenido.

En su estancia en el hospital, el argentino decidió compartir un vídeo, donde salía él bailando la canción de 'Buscando money' de Tayson Kryss y Twenty Six. Un hecho que sorprendió totalmente a todos sus seguidores.

Después de publicar el vídeo y tras recibir muchas críticas, Arias decidió defenderse públicamente diciendo que "puedes ponerte mal por algo que ya pasó, que no puedes cambiar, sufrir y no querer aceptarlo, o puedes hacer lo que hago yo, que acepto todo lo que ya pasó, y apreciar todas las cosas que no te pasaron".