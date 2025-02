Esta 'tiktoker' de Francia se sorprende al subirse a un tren Ouigo

TikTok se ha convertido en una de las plataformas sociales más utilizadas en todo el mundo. Millones de personas intentan convertirse en influencers publicando decenas de millones de vídeos a diario. Juliette, una joven francesa que ha viajado recientemente en un tren Ouigo, se ha viralizado en esta ocasión por comparar estos trenes de alta velocidad (y bajo coste) con la casa de Polly Pocket. ¿Cómo ha sido? ¡Te lo contamos!

"He decidido hacer un viaje de última hora y por accidente me he metido en el tren más chulo de mis sueños", empezó explicando Juliette en su cuenta de Tiktok (@juliettemainx). La joven francesa no tardó mucho en encontrar una comparativa de lko más divertida: "parece la casa de Polly Pocket", algo con lo que muchos parecen estar de acuerdo tal y cómo le han respondido en la publicación.

Polly Pocket es una línea de juguetes y muñecas en miniaturas muy popular en los años 80 y 90 que fueron adquiridas por Mattle en 1998. Aunque hoy en día no se parecen a las muñecas de antaño, incluso existe una serie de animación ambientada en este universo.

Si le das una oportunidad a Polly Pocket tú mismo te darás cuenta de que en realidad sí se parece, o al menos te recordará, a la gama de trenes Ouigo.